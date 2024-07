WorldWCR | Donington Park: Carrasco e Herrera si dividono le vittorie

Il secondo round della storia WorldWCR ha preso vita sullo storico circuito di Donington Park, laddove il WorldSBK ha visto la luce nel 1988. Il mondiale femminile ha visto ancora una volta Ana Carrasco e María Herrera giocarsi i successi di manche, vincendo una gara a testa.

Gara 1 | Ana Carrasco spezza il dominio di Herrera

La prima manche a Donington Park ha visto un gruppo di cinque giocarsela per la vittoria. Oltre alle solite quattro spagnole, anche Roberta Ponziani ha saputo dire la sua. La prima storica campionessa del CIV Femminile ha saputo mantenere il ritmo delle migliori nonostante un piccolo errore al primo giro, dimostrando che sul passo può essere competitiva. L'unico “problema” che Ponziani sembra avere in questo momento è una difficoltà nell'attaccare, quasi un timore reverenziale che sicuramente passerà di gara in gara. A metà dell'ultimo giro Ana Carrasco ha preso la testa della corsa, facendo un ottimo lavoro nel non farsi più attaccare e prendendosi così la prima vittoria nel campionato.

Se tutti si sarebbero aspettati una risposta da parte di María Herrera, questa non è arrivata. Merito di Beatriz Neila Santos e Sara Sánchez, bravissime ad attaccare l'attuale pilota MotoE e giocarsi così la piazza d'onore. Questa battaglia è stata vinta da Neila Santos, parsa decisamente più in forma rispetto all'opener di Misano. Sánchez chiude il podio, con Herrera quarta e Ponziani in 5ª posizione. A 23" dalla vincitrice chiude l'israeliana Ran Yochay, che si aggiudica la volata con Ornella Ongaro e Pakita Ruíz. Leggermente più staccata Tayla Relph, colei che sembrava essere la migliore del secondo gruppo tra prove e prima metà gara. Chiude la top 10 Chun Mei Liu.

WorldWCR | Donington Park: i risultati di Gara 1

Credits: WorldSBK Website

Gara 2 | Herrera riporta la chiesa al centro del villaggio

Gara 2 ha visto una storia decisamente diversa rispetto alla manche corsa giusto 24 ore prima. Nessuna gara di gruppo per le ragazze del WorldWCR, ma le due più quotate si sono date battaglia. Il confronto tra María Herrera e Ana Carrasco si è risolto alla penultima curva del 12° e decisivo passaggio. Carrasco ha tentato l'attacco al “Melbourne Hairpin”, finendo però lunga e permettendo così l'incrocio alla rivale. Vittoria e ritrovata leadership iridata per la #6, che ora conta 7 lunghezze di vantaggio su Carrasco.

Ad oltre 12" sono arrivate le altre due spagnole, ovvero Sara Sánchez e Beatriz Neila Santos: la #64 ha restituito il favore alla campionessa WEC in carica, soffiandole il podio solo negli ultimi passaggi. La loro battaglia iniziale ha fatto in modo che Herrera e Carrasco potessero prendere un vantaggio confortevole fin dai primi giri. Un'altra lotta a due per la quinta posizione vinta da Ran Yochay, che si conferma come una delle migliori nel gruppo di metà classifica. L'israeliana ha avuto la meglio di Tayla Relph. Dietro la tedesca Lucy Michel ha sfruttato l'errore di Pakita Ruíz alla “Goddards” per aggiudicarsi il 7° posto. La giapponese Luna Hirano e la ceca Adela Ourednickova chiudono la top 10. Primo zero dell'anno per quanto riguarda Roberta Ponziani: l'italiana è stata coinvolta in un incidente con Ornella Ongaro mentre era in lotta per la 5ª posizione.

WorldWCR | Donington Park: i risultati di Gara 2

Credits: WorldSBK Website

Valentino Aggio

Leggi anche: WorldWCR | Misano: María Herrera inaugura il mondiale a tinte rosa