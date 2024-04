WEC | General Motors studia le prossime mosse

Laura Wontrop Klauser, numero uno di General Motors per quanto riguarda il motorsport, ha parlato ai nostri microfoni dell'attuale condizione del gruppo all'interno del FIA World Endurance Championship e non solo.

Gli impegni sono molteplici per l'azienda statunitense, presente nella top class del FIA WEC e dell'IMSA WeatherTech SportsCar Championship oltre ai tanti impegni in GT tra Mondiale e North America.

General Motors non si sbilancia sul 2025

L'attenzione è tutta sul 2024, non ci sono piani certi per un 2025 che indubbiamente lancerà nuove sfide. La prima è quella di trovare un sostituto a Chip Ganassi Racing che si separerà da Cadillac al termine della stagione corrente, una sostituzione importante dopo un lungo programma di collaborazione iniziato già nel 2022.

Non siamo ancora pronti per parlare del 2025, sono molto contenta che ci sono molti rumors che riguardano General Motors. Vedremo cosa accadrà nei prossimi anni.

Nel paddock di Imola sono state molte le figure indicate per rimpiazzare Ganassi, ma allo stato attuale non vi sono delle conferme o delle smentite da parte di General Motors. Pare però chiaro che l'intento sia quello di continuare in IMSA ed ovviamente anche nel FIA WEC, magari con due auto.

Ricordiamo infatti il secondo rumors tale per cui ogni costruttore dovrebbe portare in pista due unità. Questo obbligherebbe Cadillac ad inserire due auto così come Lamborghini ed Isotta Fraschini, marchi al via con un singolo esemplare (Le Mans esclusa). Stiamo parlando al momento di supposizioni, nulla è concretizzato ufficialmente da ACO o comunque dalla voce autorevole di Laura Wontrop Klauser.

Parlando del campionato FIA WEC e dell'IMSA, la manager americana ha riportato:

Non è stato bello essere squalificati a Lusail, ma sono contenta che ACO abbia preso tutto il tempo necessario per decidere e valutare attentamente ogni dettaglio. In IMSA, invece, il via del campionato è stato eccitante, Ganassi ed Action Express hanno effettuato un ottimo lavoro sino ad ora. Non è facile lavorare contemporaneamente in due tracciati in giro per il mondo con oltre sei ore di distanza, il successo a Long Beach è stato incredibile per tutto il nostro gruppo.

Nel FIA WEC è arrivata una Top10 in quel di Imola, mentre in IMSA il primo acuto del 2024 è stato realizzato da Sébastien Boudais/Renger van der Zande tra i muretti di Long Beach. Le due corse si sono tenute nell'ultimo week-end, un vero e proprio doubleheader affrontato da Cadillac così come da Porsche e BMW.

Corvette in azione in GT – Credits: Daniele Paglino

Corvette Racing, l'espansione continua

Oltre a Cadillac, General Motors ha un importante impegno in GT con la nuova Corvette GT3. FIA WEC ed IMSA WTSC sono nei piani del brand americano che tra qualche settimana debutterà anche nel panorama SRO all'intero del Fanatec GT World Challenge America Powered by AWS.

Laura Wontrop Klauser è soddisfatta dell'avvio della stagione confermando i tre programmi per il 2024 (FIA WEC, IMSA WTSC, SRO America). Non vi sono attualmente degli altri impegni confermati ufficialmente o meno, solamente dal 2025 potremmo quindi vedere le bellissime Chevy nel GTWC Europe ad esempio o in Asia.

Non abbiamo al momento altri programmi al momento per Corvette Racing. Abbiamo tre campionati strategici, stiamo lavorando al meglio al fine anche di impostare la prossima stagione. TF Sport sta facendo un lavoro eccellente nel FIA WEC nonostante sia da poco tempo nella famiglia GM. In GT3 ci sono tantissimi opzioni da valutare e questo è molto stimolante.

Luca Pellegrini - Da Imola