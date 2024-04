IMSA | Long Beach: Cadillac ritrova la vittoria, Lexus domina in GT

Doppietta a Cadillac nell’edizione 2024 del GP Long Beach, terzo appuntamento dell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship. Renger van der Zande/Sébastien Bourdais #01 tornano a festeggiare dopo una bellissima affermazione davanti a Pipo Derani/Jack Aitken (Whelen Engineering Cadillac Racing #31) e Dane Cameron/Felipe Nasr (Porsche Penske Motorsport #7).

Cadillac torna a sorridere a Long Beach

Tra i muretti californiani un solo marchio ha controllato la scena. Cadillac, dopo la pole firmata nonostante una toccata contro le barriere da parte di Whelen Cadillac Racing #31, ha amministrato lo stint iniziale senza particolari problemi davanti all’auto #01 ed alle due Porsche 963 ufficiali.

Tutto è diventato più interessante per il primo ed unico pit della corsa a sessanta minuti dalla conclusione. Renger van der Zande #01 si è ritrovato leader davanti a Jack Aitken #31, il cambio di posizioni è avvenuto visto il traffico trovato dalla Cadillac #31 nell’entrare in pit road e nell’impossibilità di doppiare una Lamborghini GTD.

Nonostante due caution, una per l’incidente in curva 1 di Wayne Taylor Racing with Andretti Acura GTP #40 e per un successivo danno a meno di 20 minuti dalla fine per la BMW GTP #25, nessuno ha mai messo in discussione il primato di Cadillac Racing.

La vettura di Chip Ganassi ha meritatamente preceduto il prototipo di Action Express, la coppia ha controllato la già citata coppia composta da Dane Cameron/Felipe Nasr (Porsche Penske Motorsport #7). Quarto posto per seconda Porsche ufficiale (#6), Proton Competition Mustang Sampling Porsche #5, BMW #24 e JDC-Miller MotorSports Porsche #85.

GTD, Vasser Sullivan Lexus domina dal primo all’ultimo giro in GTD

Dalla green flag al comando solamente la Lexus #89 Vasser Sullivan è stata al comando delle operazioni. Parker Thompson e Ben Barnicoat non hanno lasciato scampo ai rivali, il team legato al marchio giapponese ha mancato la doppietta per un soffio in seguito ad un errore da parte di Frankie Montecalvo #12 alla partenza.

Una falsa partenza ha tradito l’americano che successivamente non è più riuscito a tornare tra i migliori. Robby Foley/Patrick Gallagher (Turner Motorsport BMW #96) e Mike Skeen/Mikael Grenier( Korthoff Preston Motorsports Mercedes #32) hanno completato nell’ordine in seconda ed in terza piazza, rispettivamente davanti a Gradient Racing Acura #66, Proton Competition Ford #55 ed AWA Corvette #13

Prossimo round del più importante campionato americano riservato alle GT ed ai prototipi ad inizio maggio con GTP, GTD PRO e GTD in azione nel mitico WeatherTech Raceway Laguna Seca.

Luca Pellegrini

Foto. Michelin Racing USA