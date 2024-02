WEC | Prologo, day-1: Hertz JOTA Porsche davanti dopo i primi giri del 2024

Hertz JOTA Porsche detta il ritmo dopo il day-1 del Prologo di Lusail riservato ai protagonisti del FIA World Endurance Championship. Il team inglese svetta nella classifica dei tempi in entrambe le sessioni, Callum Ilott #12 ha ottenuto il best lap nel pomeriggio con quattro decimi di margine sulla concorrenza.

Porsche precede Ferrari dopo il day-1 del Prologo WEC

Ferrari AF Corse segue nell'ordine con Antonio Fuoco #50 ed Antonio Giovinazzi #51, le due auto ufficiali tra la Porsche #38 (Hertz JOTA) di Jenson Button e davanti alla Cadillac #2 di Earl Bamber.

Ottima giornata in ogni caso per il prototipo americano che ha tenuto testa alla Rossa #83 privata di AF Corse di Yifei Ye ed alla Peugeot 9X8 #93 di Mikkel Jensen. Lavoro specifico per il marchio francese che in Medio Oriente corre ancora senza l'ala posteriore a differenza di quanto accadrà a partire dalla 6h di Imola del prossimo aprile.

La Porsche 963 ufficiale #5 di Michael Christensen e la BMW M Hybrid V8 #15 di Marco Wittmann completano una prima parte dello schieramento che non vede le due Toyota. I giapponesi inseguono i migliori, una collocazione provvisoria dopo un day-1 che ha visto tre red flag nel pomeriggio.

In merito citiamo la neutralizzazione per un problema dovuto a Vista AF Corse Ferrari LMGT3 #54 e di Proton Competition Porsche Hypercar #99 oltre alla presenza di un gatto in pista in curva 10.

Prologo WEC day-1: United Autosports inizia bene l'avventura in LMGT3 con McLaren

United Autosports McLaren domina la prima giornata in LMGT3 con lo svizzero Gregoire Saucy. Il #59 dello schieramento, debuttante assoluto nel FIA WEC dopo aver corso negli ultimi anni con le monoposto, ha avuto la meglio su Davide Rigon (Vista AF Corse Ferrari #54) e Esteban Masson (Akkodis ASP Lexus #87).

Presenti alle spalle della Rossa e dell'auto giapponese il nostro Daniel Mancinelli (Heart of Racing Aston #27), lo spagnolo Daniel Juncadella (TF Sport Corvette #82) ed il danese ex campione del mondo GTE Marco Sorensen (D'Station Racing Aston #777).

La Mclaren #59 di United Autorsports presente in LMGT3

Domani altre due sessioni

In vista della 1812km del Qatar, indetta per sabato 2 marzo, altri due turni di Prologo sono previsti domani. Dopo la terza prova, aperta a tutti, vi sarà un quarto test riservato esclusivamente a coloro che non hanno preso parte alla prima fase odierna.

In merito citiamo Proton Competition (Hypercar), Lamborghini Iron Lynx, Peugeot, Cadillac Racing, D’Station Racing Aston LMGT3, Akkodis-ASP Team Lexus LMGT3, Manthey EMA Porsche LMGT3, Manthey Pure Rxcing Porsche LMGT3, Proton Competition Ford LMGT3, Vista AF Corse Ferrari LMGT3, Team WRT BMW LMGT3, Heart of Racing Aston LMGT3, Porsche Penske Motorsport, Toyota Gazoo Racing, BMW Team WRT, Alpine Endurance Team ed Ferrari AF Corse 499P.

