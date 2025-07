F1 | GP Gran Bretagna: Mercedes disastrosa, sorridono Stroll e Gasly

Un GP di Gran Bretagna da dimenticare per Mercedes che sbaglia totalmente la strategia montando la gomma dura relegando George Russell in decima posizione. Ritiro invece per Antonelli a causa del tamponento di Isack Hadjar. Discorso diverso per Lance Stroll e Pierre Gasly, che hanno chiuso rispettivamente in settima e sesta posizione grazie al sorpasso sul finale del pilota francese proprio sul canadese dell'Aston Martin. Momenti di tensione in casa Haas negli ultimi giri con il contatto tra Ocon e Bearman, con il britannico che in un tentativo aggressivo di sorpasso all’interno a Brooklands ha urtato la monoposto di Ocon, facendo girare entrambi.

Per Mercedes un weekend nero, Russell decimo mentre Antonelli costretto al ritiro

Mercedes getta alle ortiche la gara di casa dopo la buona qualifica di ieri e soprattutto dopo la quarta posizione conquistata da George Russell. Inspiegabile la scelta del muretto di montare le gomme dure su entrambi i piloti nelle fasi di gara in cui la pista, asciugandosi, richiedeva una mescola più morbida. Russell riesce quindi per il rotto della cuffia a strappare un punto che poco bene fa al morale suo e di tutto il box, soprattutto dopo le qualifiche di ieri in cui il britannico si diceva fiducioso di poter ambire al podio. Queste le sue dichiarazioni al termine della gara:

In condizioni come quelle di oggi è sempre difficile prendere le decisioni giuste, ma purtroppo non ci siamo riusciti. Dopo il giro di formazione abbiamo scelto di montare le gomme Hard, contando su una finestra di circa 25 minuti di pista asciutta per sfruttarle al meglio. Peccato che per 15 di quei minuti ci sia stata una Virtual Safety Car, il che ha vanificato il nostro piano. Una volta ripartiti, giravamo più veloci di diversi secondi al giro rispetto agli altri. Il problema è che ormai avevamo perso troppo terreno. E quando la pista si è asciugata di nuovo, siamo tornati troppo presto alle slick: le Hard non si sono scaldate come sperato e ho perso il controllo con un testacoda. Alla fine siamo stati fortunati a riprenderci fino alla decima posizione, ma è stata una giornata negativa, non certo il modo in cui volevo vivere il mio GP di casa. Ora analizzeremo tutto per imparare dai nostri errori e tornare più forti prima della pausa estiva.

Credits: Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team "X.com"

Sfortuna invece per Kimi Antonelli dall'altro lato del box, costretto al ritiro dopo che Isack Hadjar, in condizioni di pista in cui era difficile per i piloti vedere le monoposto che li precedevano, tampona la W16 del pilota italiano provocando dei danni al diffusore e al fondo. Dopo Spielberg arriva un altro zero consecutivo per Antonelli, che continua si il suo processo di crescita al primo anno nella categoria, con non poche difficoltà. Parla così Kimi alle interviste nel post gara:

È stata una giornata davvero difficile. Non ero del tutto convinto di fermarmi così presto per montare le gomme Hard nei primi giri, ma alla fine abbiamo fatto quella scelta. Purtroppo poco dopo è entrata in pista la Virtual Safety Car e non sono riuscito a portare in temperatura gli pneumatici. Quando è tornata la pioggia, le condizioni sono diventate davvero pericolose. Anche dopo la Safety Car, la visibilità era pessima e c’erano molte pozze d’acqua. È stato proprio uno di quegli accumuli d’acqua a sorprendere Hadjar: è stato un episodio sfortunato per entrambi. Ho provato a continuare, ma il danno al diffusore era troppo grave e siamo stati costretti al ritiro. È stato un weekend da dimenticare, ma ora guardiamo avanti: vogliamo tornare più forti a Spa.

Stroll sfrutta la strategia e chiude settimo, punti pesanti per il team

A sorpresa, Lance Stroll chiude al settimo posto nel GP di casa Aston Martin. Il pilota canadese paga sin dall'inizio la buona strategia del team, montando al sesto giro la gomma soft che ha saputo ben sfruttare fino al ritorno della pioggia montando un set nuovo di intermedie. Stroll è anche stato terzo nella seconda metà di gara, ma non aveva il passo per mantenere la posizione e via via è scivolato indietro fino agli ultimi istanti di gara quando è stato sorpassato da Gasly. Comunque ottimi punti per Lance che da segni di ripresa, almeno nel weekend di casa Aston. Queste le sue dichiarazioni nel post gara:

È stato un weekend molto altalenante per noi qui a Silverstone. Avevamo un passo discreto nelle libere del venerdì, ma purtroppo non siamo riusciti a confermarci in qualifica, partendo così dalle retrovie oggi. La squadra ha fatto delle buone scelte dal muretto, e nel complesso possiamo ritenerci soddisfatti del risultato finale. Ho faticato parecchio con il degrado delle gomme e purtroppo non eravamo nella posizione per lottare più avanti. Hülkenberg aveva molto più grip nell’ultimo stint e, viste le condizioni, abbiamo portato a casa il miglior risultato possibile.

Credits: Aston Martin Aramco F1 Team "X.com"

Punti pesanti per Alpine con Gasly che chiude al sesto posto

Torna a respirare l'Alpine dopo l'ottimo sesto posto conquistato da Pierre Gasly a Silverstone. Il pilota francese è senza dubbio il vero trascinatore del team e anche se ha una macchina da ultime posizioni, ieri in qualifica come oggi in gara, dimostra di saper andare oltre i limiti della monoposto. Nella seconda parte di gara fa impazzire Russell chiudendogli le porte in ogni dove, dimostrando un passo gara tutto sommato buono. La ciliegina sulla torta è il sorpasso su Stroll nel finale, che porta 8 punti al team di Enstone ancora fanalino di coda del gruppo a 10 punti di distacco dalla Haas che è nona. Parla così Gasly al termine della gara:

Mi sono divertito molto oggi, sono molto felice per la sesta posizione e orgoglioso di tutto il team. Probabilmente è stato il venerdì più difficile della stagione, faticavo con la macchina ma siamo riusciti a reagire entrando in Q3 ieri. Oggi è andato tutto bene, dalla strategia ai pit stop, tutto è andato alla perfezione oggi in gara.

Lorenzo Apuzzo