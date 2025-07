F1 | GP Gran Bretagna, qualifiche: Verstappen spiazza le McLaren e va in pole

Ancora una volta, arriva la magia quando nessuno se lo aspettava: un super Max Verstappen conquista la pole position per il GP Gran Bretagna di Formula 1 e fa capire di esserci sempre là davanti nonostante una Red Bull poco competitiva. Beffate le McLaren con un Oscar Piastri che partirà dalla prima fila davanti a Lando Norris e alla Mercedes di George Russell, mentre le Ferrari si dovranno accontentare della terza fila dopo aver sognato la pole.

L’ennesima magia di Max, poi Piastri davanti a Norris

Dopo un weekend che fino ad allora era stato difficile e passato a lamentarsi dei limiti della monoposto alla guida, Verstappen si è acceso quando contava di più: sfruttando anche il crollo delle temperature e le gocce di pioggia scese tra il Q1 e il Q2 per pulire la pista, Max è tornato a spingere con la vettura di Milton Keynes, stampando all’ultimo tentativo del Q3 un giro monster in 1:24.892 per firmare la sua 44a pole position di carriera. E domani sarà certamente in lotta per tornare alla vittoria.

Un colpo di scena che ha rovinato i piani della McLaren, con la scuderia di Woking che era pronta a festeggiare il lockout della prima fila nel GP di casa. Invece la davanti ci sarà un Oscar Piastri che, dopo essergli rimasto dietro per quasi tutto il weekend, riesce a beffare Lando Norris nel duello interno. Peccato solo per gli errori commessi da entrambi i piloti papaya nell’ultimo tentativo del Q3, ma il passo gara c’è per poter tornare alla vittoria domani nella “loro” Silverstone.

Terza fila per le Ferrari, Bearman ottavo ma penalizzato

Quarto tempo a sorpresa per un George Russell che ha massimizzato il risultato sulla sua Mercedes grazie anche alle temperature più fredde. Ritorna sulla terra invece una Ferrari che, nonostante sia a soli due decimi dalla pole, si deve accontentare della terza fila sia con Lewis Hamilton che con Charles Leclerc e col rammarico di diversi errori nelle ultime curve del time attack finale che hanno lasciato soprattutto il britannico con lo smacco di aver buttato quantomeno la seconda fila. Detto ciò, anche per la Scuderia di Maranello c’è il potenziale domani (meteo permettendo) per poter lottare quantomeno per il podio.

Dietro alle due Rosse troviamo Andrea Kimi Antonelli ad aprire la quarta fila sulla seconda Mercedes, segue un Oliver Bearman che conquista a sorpresa il Q3 con la Haas ma che domani partirà dalla 18a casella a causa della penalità di 10 posizioni per aver infranto la bandiera rossa nell’incidente di fine FP3. Così in quarta fila troviamo la Aston Martin di Fernando Alonso davanti all’Alpine di un ottimo Pierre Gasly, mentre Carlos Sainz completa con la sua Williams la top 10 dopo essere stato il primo eliminato del Q2.

Tsunoda fuori nel Q2, Colapinto di nuovo a muro

Ad aprire la sesta fila troviamo Yuki Tsunoda sulla seconda Red Bull, seguono Isack Hadjar (Racing Bulls) e un deludente Alexander Albon (Williams) che, dopo un ottimo venerdì, fa mea culpa per i cambiamenti fatti tra il Q1 e il Q2 che gli hanno impedito di accedere alle prime 5 file. A chiudere la settima fila c’è Esteban Ocon (Haas), poi ad aprire l’ottava troviamo un Liam Lawson (Racing Bulls) che è stato il primo eliminato del Q1 dopo aver puntato sulla strategia sbagliata di un solo giro con pista in evoluzione.

Stessa sorte anche per Gabriel Bortoleto (KICK Sauber) e Lance Stroll (Aston Martin) che scatteranno dalla 16a e 17a casella davanti a Bearman. A chiudere lo schieramento, invece, troveremo Nico Hulkenberg (KICK Sauber) e un Franco Colapinto (Alpine) autore della bandiera rossa nel Q1: per l’argentino un incidente in uscita dalla Club (curva 17) quando ha perso il posteriore sul cordolo ed è andato a sbattere contro le barriere danneggiando le sospensioni di destra della monoposto di Enstone.

Dopo le mille emozioni delle qualifiche, l'attesa è ancora più alta per la gara del GP Gran Bretagna che scatterà domani alle ore 16 italiane sulla distanza di 52 giri.

Credits: FIA / X.com

Andrea Mattavelli