IndyCar | Milwaukee, Qualifiche: Palou inarrestabile, beffato Malukas

L'NTT Indycar Series è tornata in azione dopo una settimana di pausa sullo storico circuito di Milwaukee, in Wisconsin, per il penultimo round del campionato 2025. Ad ottenere la pole position è stato il campione in carica Alex Palou, che con la velocità media di 162.971 mph ha battuto l'americano David Malukas, il quale si è dovuto accontentare della seconda posizione. Terza piazza per il pilota McLaren Pato O'Ward, vero specialista dei circuiti ovali.

Alex Palou imprendibile, David Malukas sfiora il colpaccio

Nella qualifica sul circuito di Milwaukee Mile a mettere a segno il doppio giro più veloce è stato il pilota Ganassi, Alex Palou. Il fresco di vincitore del campionato, partendo per ultimo, ha raggiunto la velocità media più alta, ottenendo così la pole position per la gara di domani. Niente da fare per David Malukas (A.J. Foyt Enterprises), a lungo leader della sessione delle qualifiche, che si è dovuto arrendere al campione spagnolo. Terza posizione per Pato O'Ward (Arrow McLaren), che forse sperava di fare meglio in qualifica, ma che comunque è ancora in gioco per conquistare un buon risultato.

Quarto posto invece per Scott Mclaughlin (Team Penske), mentre Scott Dixon (Chip Ganassi Racing) perderà la quinta posizione conquistata a seguito di una penalità inflittagli per un cambio di motore non autorizzato. Sesto tempo per Will Power (Team Penske), seguito da Kyle Kirkwood (Andretti Global) e Josef Newgarden (Team Penske). Concludono la top ten Conor Daly (Juncos Hollinger Racing) e Christian Rasmussen (Ed Carpenter Racing).

Herta e Rosenqvist spercano, difficoltà per Prema

Prestazione da dimenticare per Colton Herta. Il pilota Andretti si è girato nel primo giro valido per la qualifica, compromettendo in modo irreparabile la sua posizione per la gara di domani. Stessa sorte per Felix Rosenqvist (Meyer Shank Racing), che andando a muro nel suo giro ha terminato la sua serie positiva di qualifiche sui circuiti ovali.

Delusione anche per Christian Lungaard su McLaren, che termina la qualifica in 17esima posizione. Difficoltà per il team Prema, con entrambi i piloti della squadra italiana nelle ultime posizioni dello schieramento: Shwartzman ha chiuso in P21, mentre Ilott non è andato oltre il ventunesimo tempo.

Credits:www.indycar.com

L'appuntamento per la Snap-On Milwaukee Mile 250, penultimo round stagionale della IndyCar Series, è fissato per domani alle 20.10 ora italiana.

Federica Passoni