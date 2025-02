MotoGP | GP Thailandia, Bagnaia partirà dal Q1: "Errore della Direzione Gara"

Un Francesco Bagnaia in difficoltà quello visto nelle prove libere del Gran Premio della Thailandia MotoGP. Il pilota italiano partirà infatti dalla Q1 dopo aver chiuso il venerdì in tredicesima posizione. Un circuito su cui Bagnaia ha fatto bene nel corso degli ultimi anni, e dove l'anno scorso ha vinto entrambe le gare disputate. Nel corso delle prove libere il pilota Ducati ha avuto dei problemi. Criticità non evidenziate nelle prestazioni del suo compagno di squadra Marc Marquez, che al contrario di Bagnaia si è subito trovato a proprio agio con la moto.

Vietato gettare la spugna: “Bisogna rimboccarsi le maniche”

Francesco Bagnaia è stato piuttosto schietto riguardo un venerdì a tratti disastroso ai microfoni di Sky Sport MotoGP. Nonostante non sia filato tutto liscio, il due volte campione del mondo MotoGP non vuole gettare la spugna alla prima difficoltà.

Oggi sono stati più gli episodi negativi che come è andata la sessione. Dovevamo provare delle cose, ma ho avuto altri problemi e sono dovuto rientrare al box. Non è filato tutto liscio, ma quando giravamo con la stessa gomma, il passo era simile. Marquez forse un decimo meglio di me. Detto questo bisogna rimboccarsi le maniche perché domani si parte dalla Q1

L'eliminazione dal Q2 e il contatto con Morbidelli

Francesco Bagnaia è stato protagonista di un episodio spiacevole con il pilota connazionale Franco Morbidelli. Il pilota del team VR46 ha ostacolato il due volte campione del mondo nel suo ultimo giro lanciato, che gli avrebbe consentito l'accesso diretto al Q2 delle qualifiche di domani. Una situazione che ha portato alla penalizzazione di Morbidelli di tre posizioni sulla griglia di partenza. Inoltre, il tempo precedentemente effettuato da Bagnaia è stato cancellato per una bandiera gialla. Bagnaia non partiva dal Q1 dal Gran Premio di Valencia del 2023. Un rammarico ancora più grande per il pilota Ducati.

Avevo fatto il tempo per stare in top 10 ma mi è stato cancellato per un errore della race direction, che ha messo bandiere gialle senza motivo dalla 8 all'ultima curva. Purtroppo il giro non si può ridare indietro. Mi sono arrabbiato perché non c'era bandiera gialla, c'erano altri 3 piloti che andavano piano. Il problema è che Morbidelli è rimasto in traiettoria. Ho avuto diverse sfortune nei time attack. Peccato perchè il feeling c'era.

È proprio la Direzione Gara, nella figura di Mike Webb, ad ammettere l'errore: “La bandiera gialla è stata esposta incorrettamente nel corso del giro cancellato a Bagnaia. È stato un errore umano. Non possiamo ridare il giro a Bagnaia, ma ci teniamo a scusarci col pilota e la sua squadra”.

La pressione di Marc Marquez

Al contrario di Pecco Bagnaia, Marc Marquez ha dimostrato fin dai primi metri di essere competitivo e in ottima forma. Anche nelle dichiarazioni del giovedì, il campione del mondo spagnolo ha suonato la carica, dimostrandosi pronto per questa sua nuova avventura con il team ufficiale. La pressione che esercita un pilota come Marquez potrebbe aver già messo in difficoltà Bagnaia, che ha dimostrato negli ultimi anni di saper reggere bene il peso del suo ruolo all'interno del team e della categoria.

Federica Passoni

