MotoGP | GP Thailandia, Practice: doppietta dei fratelli Márquez, out dal Q2 Bagnaia

Al termine della prima giornata di prove del weekend di Thailandia della MotoGP è Álex Márquez il pilota in cima al gruppo, in una sessione di Practice dai tempi molto tirati. Lo inseguono il fratello Marc al secondo posto e Pedro Acosta al terzo.

Dopo il buon risultato della mattina, è Álex Márquez al comando della classifica e primo pilota ad accedere al Q2, grazie ad un tempo di 1:29.020. Lo spagnolo di casa Gresini apre la strada al fratello Marc Márquez, che chiude al secondo posto con un giro più veloce di 1:29.072 a coronare una giornata decisamente positiva, e a Pedro Acosta, terzo con un tempo di 1:29.262.

Al quarto posto e stabilmente in Q2 c'è Marco Bezzecchi, che mette la firma a una giornata soddisfacente per Aprilia con dei progressi fatti nel corso della seconda sessione e con un tempo di 1:29.267 nel corso del pomeriggio sulla pista della Thailandia. Lo segue Franco Morbidelli a chiudere la Top 10, al momento sotto investigazione per l'incidente con Francesco Bagnaia, che è costato al #63 l'accesso al Q2 e lo ha rilegato alla 13esima posizione.

Sorprendenti Mir e Quartararo, entrambe le Trackhouse dentro

Ad occupare una delle posizioni utili per l'accesso in Q2 è Joan Mir, sesto allo scadere del tempo, che porta a casa un tempo di 1:29.398 e il titolo di migliore Honda in pista. Più fatica per il suo compagno di squadra Luca Marini, che conclude in 16esima posizione alle spalle di Fabio Di Giannantonio in 15esima e Jack Miller in 14esima.

Pienamente dentro la Top 10 sono le moto del team Aprilia Trackhouse Racing, con Raúl Fernández in sesta posizione e con un tempo di 1:29.462. Al nono posto invece il rookie Ai Ogura, che nella sua gara di debutto riesce a qualificarsi direttamente per la sessione di Q2, senza dover passare dal Q1. A separarli c'è Fabio Quartararo, ormai portabandiera Yamaha ufficiale e ottavo al traguardo, sintomo di un miglioramento da parte della casa di Iwata. Solo 17esimo invece Alex Rins, che ancora fatica a trovare la quadra sulla M1 e chiude davanti a Miguel Oliveira, compagno di marca, in 18esima piazza, e Fermín Aldeguer in 19esima.

Decima posizione per Johann Zarco e seconda Honda ufficialmente in Q2, che precede il duo KTM composto da Maverick Viñales, pilota del team Tech3 e 11esimo alla bandiera a scacchi, e il portabandiera del team factory Brad Binder in dodicesima piazza. Sembrerebbe ancora nebbia fitta per Enea Bastianini, che con la ventesima posizione davanti a Somkiat Chantra chiude un venerdì di incognite.

MotoGP | GP Thailandia: i risultati delle Practice

Credits: MotoGP

Valentina Bossi

