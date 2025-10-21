MotoGP | Sepang 2005: la vittoria di Capirossi e il quinto mondiale di Rossi

Per il terzultimo appuntamento stagionale la MotoGP atterra in Malesia, nell’ultima gara asiatica della stagione. Sulla stessa pista di Sepang, nel 2005 Loris Capirossi vinceva la seconda gara consecutiva della stagione, mentre Valentino Rossi si laureava per la quinta volta campione del mondo.

Capirossi si prende prima la pole e poi la vittoria in Malesia

Sul tracciato di Sepang il weekend della MotoGP nel 2005 è stato affare di Loris Capirossi, che nei tre giorni di azione in pista ha sbaragliato la concorrenza. Reduce da una vittoria in Giappone solamente il Gran Premio precedente, il pilota italiano è arrivato in Malesia con la confidenza che solo una vittoria a Motegi può dare. Proprio forte di questo successo, Capirossi fin dal sabato ha dettato il passo sul resto del gruppo, prendendosi di forza la pole position e girando in 2:01.731. Dietro di lui in griglia si piazza Sete Gibernau, che insieme a John Hopkins su Suzuki si è dovuto accodare alla Ducati di Capirossi. La confidenza e la velocità dimostrata in Qualifica si è poi tradotta in altrettanta performance in Gara, con il pilota italiano che fin da subito ha staccato il gruppo, piazzandosi al comando. Nulla ha potuto il diretto rivale Gibernau, che è stato protagonista di una caduta al primo giro, chiudendo prematuramente la sua corsa. Da quel momento in poi il controllo della situazione è stato nelle mani del numero #65, che è riuscito ad arginare la rimonta di Valentino Rossi, partito dalla settima posizione. Così facendo Capirossi si è portato a casa una vittoria desiderata e guadagnata, in una stagione che lo ha visto chiudere al sesto posto in campionato.

Credits: MotoGP

A Sepang arriva il quinto titolo mondiale consecutivo per Rossi

La domenica del Gran Premio di Sepang 2005 non è stata una giornata speciale solo per il vincitore Capirossi, ma anche per Valentino Rossi, che in quell’occasione ha portato a casa la certezza del titolo mondiale. Sul tracciato malese infatti, il #46 ha chiuso in seconda posizione e grazie ai 20 punti guadagnati si è preso il quinto titolo mondiale consecutivo. Dopo aver vinto il campionato nel 2001 ancora nella categoria 500cc, Rossi si è preso la corona di campione anche nel 2002, nel 2003 e nel 2004, arrivando a quota cinque titoli nel 2005. In una stagione passata quasi sempre sul podio - ad eccezione del ritiro in Giappone - il pilota italiano ha accumulato un totale di 367 punti e 11 vittorie nel corso dell’anno, arrivando a vincere il titolo con quattro gare di anticipo.

Valentina Bossi

Leggi anche: MotoGP | Aprilia a quota 300, la più vincente del Motomondiale