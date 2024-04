MotoGP | GP Americhe, Sprint: cowboy Vinales doma tutti

Dopo le qualifiche, la MotoGP conclude il suo sabato del GP delle Americhe con la Sprint Race. Nella corsa breve Maverick Vinales veste i panni del cowboy, dominando per tutti i dieci giri davanti a Marc Marquez e Jorge Martin. Pedro Acosta sorprende ancora, mentre deludono Pecco Bagnaia e le case giapponesi.

Cosa è successo nella Sprint Race del GP delle Americhe

Vinales scatta molto bene dalla pole e comanda tutti i giri della gara breve, lasciando a Marquez ed Acosta l’onere di battagliare per la piazza d’onore. La spunta il numero 93, mentre Martin supera Pedro e artiglia il gradino più basso del podio, rimontando bene dalla seconda fila. Quanto a Vinales, questo è il secondo successo della sua stagione, dimostrando di essere in forma smagliante. Martin consolida la leadership del campionato, portando il vantaggio a 25 punti su un Brad Binder soltanto 13esimo al traguardo. L’altra KTM ufficiale di Jack Miller è settima, battuta come Binder dal fenomeno Acosta.

Parlando di delusioni, non possiamo non citare Pecco Bagnaia. Il campione del mondo parte male dalla seconda fila, e rimane bloccato nel folto gruppo degli inseguitori. Il piemontese non va oltre l’ottava piazza finale, su un circuito dove i sorpassi non sono facili. Il suo compagno di team, Enea Bastianini, lo precede in sesta posizione, al termine di una gara consistente.

Bene l'Aprilia, male la Honda

L’Aprilia vive una bella giornata grazie a Vinales ma anche ad Aleix Espargaro, ottimo quinto. Raul Fernandez fa gli “onori di casa” per il team statunitense Trackhouse, portando a casa una dignitosa nona piazza. Franco Morbidelli è finalmente autore di una performance degna di nota: il romano del Pramac Racing lotta per i punti e si classifica decimo, dopo aver perso un po’ di ritmo nei giri conclusivi. Marco Bezzecchi invece delude: per lui un 12esimo posto con la gialla Ducati VR46. Fabio Di Giannantonio, con l’altra Desmosedici della scuderia di Valentino Rossi, si ferma al primo giro per la rottura del motore.

Infine, la gara sprint del GP delle Americhe della MotoGP prende i connotati di una Caporetto per le due case giapponesi. Le due Yamaha ufficiali di Fabio Quartararo e Alex Rins sono ben lontane dalle zone nobili della classifica, terminando 15esimo e 16esimo rispettivamente. Luca Marini è l’unico rappresentante della Honda a vedere il traguardo, in 17esima posizione. I suoi compagni di marca finiscono tutti a terra, per un weekend nato male e destinato a proseguire anche peggio. Il prossimo appuntamento è per la gara lunga di domani, con partenza alle 21 italiane.

La classifica finale della Sprint. Credits motogp.com

Riccardo Trullo