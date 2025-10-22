WorldSBK | Test Jerez, Day 2: Bulega-Lecuona, Ducati firma la doppietta

Chiusi i cancelli del circuito di Jerez de la Frontera, anche i test del WorldSBK si possono considerare conclusi. Nella seconda giornata andalusa è ancora Nicolò Bulega a svettare con un margine cospicuo sul compagno di squadra Iker Lecuona. Dietro i due ducatisti c'è Alex Lowes su Bimota.

Prima doppietta Ducati: Bulega e Lecuona svettano

Aruba.it Racing - Ducati può già festeggiare il primo uno-due del 2026. Se Nicolò Bulega si è confermato come più veloce sul tracciato di Jerez de la Frontera, tanto da appendere la tuta al chiodo a metà giornata, Iker Lecuona ha finalmente preso confidenza con la nuova Ducati Panigale V4 R in versione 2026. Lo spagnolo ha continuato a girare anche nel pomeriggio, facendo segnare ben 73 tornate totali. Il crono alla fine dei test è di 1:38.444, di quasi tre decimi più veloce del 1:38.725 fatto segnare con Honda nella Superpole dello scorso weekend. Dopo solo due giorni, è giusto rimarcare quanto di buono fatto dal #7 in rosso, che la prossima stagione sarà chiamato ad essere protagonista.

Ecco Bimota: in mezzo alle riminesi c'è van der Mark

Fuori Yamaha, dentro Bimota: il costruttore di Iwata, presente con ben sei moto tra team ufficiale, GRT e Motoxracing, non ha preso parte alla seconda giornata di prove. Per un costruttore che se ne va, ce n'è uno che arriva: Bimota è scesa in pista con la versione aggiornata della KB998 Rimini ed i suoi piloti titolari: Alex Lowes si conferma come capitano della spedizione e termina col 3° tempo di giornata davanti all'ormai ex WorldSBK Michael van der Mark: l'olandese è stato presente entrambi i giorni con il test team del marchio bavarese, dato che Danilo Petrucci è ancora infortunato e Miguel Oliveira impegnato in MotoGP. Il collaudatore BMW, prossimo all'avventura nel MotoAmerica, ha chiuso la sua esperienza mondiale col 4° tempo a meno di 250 millesimi da Lowes. Quinta piazza, a completare il “sandwich” Bimota, per Axel Bassani: il pilota veneto, decimo nel mondiale 2025, ha ripreso a giusto meno di tre decimi dal compagno di box.

WorldSBK | Test Jerez: i risultati della seconda giornata

Valentino Aggio

