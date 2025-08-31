WRC | Rally Paraguay 2025: Ogier vince in rimonta, Evans rimane leader del Mondiale

La prima edizione valida per il WRC del Rally Paraguay 2025 ha regalato emozioni, sorprese e continui colpi di scena fino all’ultima prova. A trionfare è stato Sébastien Ogier, capace di rimontare dopo una foratura iniziale e di conquistare il suo 65° successo in carriera, portando alla Toyota la vittoria numero 102 nel Mondiale Rally.

Ogier trionfa dopo una rimonta spettacolare

Il francese, otto volte campione del mondo, era scivolato in ottava posizione il venerdì a causa di una foratura, ma ha costruito la sua vittoria con una sequenza di tempi eccezionali nelle giornate di sabato e domenica. A spalancargli definitivamente le porte del successo sono state le vicissitudini patite da Kalle Rovanperä, rallentato da un guasto e poi da una foratura che gli ha fatto perdere oltre due minuti. Nonostante la vittoria assoluta, Ogier non ha potuto festeggiare appieno: la forte pioggia caduta durante la Power Stage lo ha penalizzato, negandogli punti bonus preziosi e impedendogli di superare Elfyn Evans in classifica generale.

Evans secondo, Neuville strappa il podio

Elfyn Evans ha chiuso secondo assoluto con una gara di grande solidità: il gallese è stato l’unico tra i big a non forare nell’arco del weekend e resta leader del Mondiale con 198 punti, 9 in più della coppia Ogier-Rovanperä (189).

Terzo posto per Thierry Neuville, protagonista di una domenica perfetta nel Rally Paraguay: il belga ha vinto sia il Super Sunday sia la Power Stage, conquistando il punteggio massimo e approfittando del rallentamento di Adrien Fourmaux sotto la pioggia. Il francese di Hyundai, competitivo per tutto il rally, ha chiuso quarto, davanti a Ott Tänak (Hyundai), fermato da forature e gomme delaminate che gli hanno tolto la possibilità di lottare per il podio. Alle spalle dei primi cinque hanno chiuso Rovanperä, sesto dopo il problema che lo ha escluso dalla lotta per la vittoria, e Sami Pajari, settimo ma anch’egli condizionato da diverse forature.

Classifica Mondiale Piloti WRC 2025

Elfyn Evans – 198 punti

Sébastien Ogier – 189 punti

Kalle Rovanperä – 189 punti

Ott Tänak – 178 punti

Thierry Neuville – 150 punti

WRC2: Solberg vince di rimonta

In WRC2 è arrivata la consacrazione di Oliver Solberg, autore di una prova magistrale. Nonostante una foratura nelle prime battute, lo svedese ha rimontato con aggressività fino a prendersi la leadership nell’ultima tappa, imponendosi davanti a Yohan Rossel (+22.5s) e Nikolay Gryazin. Con questo risultato, Solberg consolida la sua leadership nel campionato cadetto, riscattando il ritiro del precedente Rally di Finlandia.

Prossima tappa: Rally del Cile

Archiviato il debutto del Rally Paraguay nel Mondiale, il WRC 2025 resta in Sudamerica: dal 11 al 14 settembre andrà in scena il Rally del Cile, altra prova sterrata che promette nuove scintille nella lotta per il titolo.

Rally Paraguay 2025 – Classifica finale (Top-10)

Pos. Pilota Auto Tempo/Diff. 1 Sébastien Ogier Toyota 3:00:06.6 2 Adrien Fourmaux Hyundai +26.2 3 Elfyn Evans Toyota +27.2 4 Thierry Neuville Hyundai +28.5 5 Ott Tänak Hyundai +30.6 6 Kalle Rovanperä Toyota +2:05.2 7 Sami Pajari Toyota +3:35.5 8 Oliver Solberg Toyota +6:53.8 9 Yohan Rossel Citroën +7:16.3 10 Nikolay Gryazin Škoda +8:48.2

Marco Privitera