WEC | Prologue, day-2: BMW e Porsche all'attacco

Porsche e BMW chiudono al comando il Prologue del FIA World Endurance Championship a Lusail rispettivamente con il best lap nella terza e nella quarta sessione. Conferma per Ferrari e Cadillac nella prima parte della graduatoria, mercoledì prossimo l'inizio della stagione con le prove libere della 1812km del Qatar.

Porsche sale in vetta nella ‘Session 3’

Porsche Penske Motorsport ha ottenuto il best lap in mattinata in 1.40.428 grazie all'ottimo lavoro di Kevin Estre. Il francese ha fatto la differenza sulla Ferrari 499P privata #83 AF Corse di Robert Kubica e l'auto ufficiale #50 di Nicklas Nielsen al termine di un turno segnato da una lunga red flag per un problema all'Aston Martin Vantage AMR EVO #10 Racing Spirit of Leman.

Porsche e le due Ferrari hanno preceduto la Cadillac #38, la Ferrari #51 e la Porsche #5. Lontano dai migliori, invece, le Toyota e le Peugeot, entrambe ai margini della classifica insieme alle due Aston Martin ed all'Alpine #36.

BMW abbassa il riferimento di Porsche

L'olandese Robin Frinjs è stato il più veloce del week-end con la BMW #20 dopo la quarta ed ultima sessione del Prologue. L'alfiere del costruttore teutonico ha siglato il crono di 1.38.971 al termine di un turno molto lineare in cui di fatto non ci sono state mai interruzioni.

Sébastien Bourdais #38 e Robert Kubica #83 confermano nella parte alta della classifica Cadillac Hertz Team JOTA e Ferrari, una tenenza positiva che si era già verificata nella giornata di ieri. La V-Series.R era infatti stata protagonista nel pomeriggio con l'auto #12, mentre la 499P #83 di AF Corse aveva ‘mostrato i muscoli’ nella prima sessione.

Dries Vanthoor #20, Alex Lynn #12 ed Antonio Fuoco (Ferrari #50) hanno completato nell'ordine la giornata in Qatar precedendo Toyota GR #7, Ferrari #51 e Toyota GR #8.

Più attardati gli altri, comprese le Porsche ufficiali. Da segnalare, invece, qualche problema riscontrato per l'Aston Martin #007 e per la Porsche 963 privata #99 Proton Competition.

Ferrari chiude al top il Prologue in GT

VISTA AF Corse conclude in prima ed in seconda piazza il Prologue del FIA World Endurance Championship in LMGT3 con Simon Mann e Francesco Castellacci. Il #21 ed il #54 dello schieramento svettano sui rivali, separati solamente da 20 millesimi di secondo.

Aston Martin e Corvette, al top in mattinata con la Z06 GT3.R #33 di Daniel Juncadella, si classificano nell'ordine alle spalle delle due 296 GT3. L'auto britannica è stata portata in Top3 da Zach Robichon (Heart of Racing #27), mentre la vettura di General Motors è stata affidata a Jonny Edgar (#33).

Pochi giri quest'oggi per l'Aston #10 Racing Spirit of Leman, protagonista in mattinata di un incidente. Out tutto il giorno, invece, la Ford Mustang GT3 #77 Proton Competition, ferma ieri dopo un principio d'incendio.

Prossimo appuntamento in pista per il FIA World Endurance Championship nella giornata di mercoledì 26 febbraio con le prove libere ufficiali.

Luca Pellegrini