WEC | 2025: riparte dal Qatar la battaglia tra Ferrari, Toyota e Porsche

Scatta dal Qatar l’edizione 2025 del FIA World Endurance Championship, una nuova imperdibile annata con Hypercar e LMGT3 protagoniste contemporaneamente in pista. Cresce l’attesa per una nuova lunga stagione agonistica che si concluderà ad ottobre con la 8h del Bahrain.

Credits: Daniele Paglino

Alcune news per il WEC 2025

Aston Martin rappresenta la novità con un inedito prototipo nella classe regina. Il marchio inglese prende il posto di Lamborghini, costruttore assente così come Isotta Fraschini. Il brand bolognese lascia il proprio posto anche in LMGT3, verrà rimpiazzato da Mercedes che per la prima volta schiererà due AMG GT3 EVO.

Confermato ovviamente il round italiano di Imola, appuntamento indetto a metà aprile nel week-end di Pasqua. La sfida tricolore precederà Spa-Francorchamps (maggio) e la leggendaria 24h Le Mans che vivremo come da tradizione a metà giugno.

Credits. Porsche

Ferrari, Porsche e Toyota partono da favorite

Porsche ha vinto il Mondiale 2024 nella classifica piloti, mentre Toyota GR ha ottenuto il titolo costruttori confermandosi regina nell’era hypercar. Kevin Estre e Laurens Vanthoor torneranno regolarmente a bordo della 963 #6, il francese ed il belga veranno raggiunti nelle competizioni di durata da Matthieu Jaminet.

Michael Christensen e Julien Andlauer, promosso a bordo della vettura ufficiale dopo una competitiva annata con Proton Competition, sono attesi invece sulla gemella #5, Matt Campbell è stato nominato come extra per alcuni selezionati eventi.

Credits. Toyota GR

Nessun cambio in casa Toyota e Ferrari che ha mantenuto intatte le proprie formazioni. Kamui Kobayashi/Nyck De Vries/Mike Conway #7 e Ryo Hirakawa/Sébastien Buemi/Brendon Hartley #8 sono attesi con il marchio giapponese, mentre per Ferrari ritroveremo Alessandro Pier Guidi/James Calado/Antonio Giovinazzi #51 ed i vincitori della 24h Le Mans 2024 Antonio Fuoco/Nicklas Nielsen/Miguel Molina.

Credits. Ferrari

Porsche e Ferrari saranno gli unici brand all’interno dello schieramento con un’unità privata oltre alle squadre titolari. Proton Competition sarà nuovamente accanto a Porsche con Neel Jani/Nico Pino/Nico Varrone, il secondo ed il terzo si apprestano a debuttare nel FIA WEC in Hypercar.

L’elvetico di Porsche Motorsport dividerà l’abitacolo con il cileno secondo classificato nell’European Le Mans Series 2022 e l’argentino che ha ottenuto nel 2023 il titolo FIA WEC in GTE Am con Corvette Racing oltre all’acuto nella 24h Le Mans nel 2023 (GTE Am) e nel 2024 (LMP2 PRO Am)

Nuova squadra anche per AF Corse Ferrari con il cinese Yifei Ye ed il polacco Robert Kubica pronti per condividere l’abitacolo con Phil Hanson. Il britannico ex vincitore della 24h Le Mans in LMP2 e del FIA WEC sempre in LMP2 guiderà la 499P #83 dopo aver corso con Hertz JOTA Porsche nel 2024.

Credits. AF Corse

Porsche, Toyota e Ferrari sono gli unici tre marchi che hanno vinto nel Mondiale Endurance dal 2023 ad oggi. Alpine e BMW, invece, hanno raggiunto il podio almeno una volta oltre a Peugeot.

Secondo anno per BMW ed Alpine

Secondo anno a tutti gli effetti nel FIA WEC per BMW ed Alpine, LMDh rispettivamente in pista con telaio Dallara ed ORECA. Entrambi i costruttori vantano un podio nel Mondiale 2024, condiviso con la Porsche #6 ufficiale in Giappone presso il Fuji Speedway.

Kevin Magnussen debutta full-time con la BMW #15 insieme a Dries Vanthoor ed a Raffaele Marciello, mentre sulla gemella #20 oltre a Sheldon van der Linde sono confermati anche Robin Frijns/René Rast. Esce di scena Marco Wittmann che correrà con la V8 Hybrid in North America nell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship.

Nico Lapierre, invece, cede il posto a Jules Gounon in casa Alpine a tempo pieno. Il francese che non lascerà in ogni caso il proprio programma con Mercedes tra le GT all’esterno del FIA WEC guiderà con Ferdinand Habsburg/Paul Loup Chatin. Sulla seconda unità, invece, ritroveremo Charles Milesi, Mick Schumacher e l’ex alfiere di Porsche Motorsport Frédéric Makowiecki. Quest’ultimo rimpiazza Mathieu Vaxiviere, pronto per una nuova sfida dopo aver chiuso il rapporto con il marchio di Stoccarda.

Credits: Alpine Endurance Team

Peugeot, sarà la volta buona?

Dopo le significative modifiche portate al debutto in quel di Imola, la Peugeot 9X8 è pronta per una nuova stagione agonistica. L’introduzione dell’ala posteriore non ha portato nell’immediato l’esito sperato, sicuramente il podio ottenuto in Bahrain lo scorso anno lascia ben sperare in vista del 2025.

Malthe Jakobsen è il nuovo titolare di Peugeot al posto di Nico Muller. Il danese ex campione dell’Asian Le Mans Series in LMP2 e dell’Europan Le Mans Series in LMP3 guiderà a bordo dell’auto #93 con Jean-Éric Vergne/Mikkel Jensen, mentre con la gemella #94 ci saranno Loïc Duval/Paul Di Resta /Stoffel Vandoorne.

Credits: Daniele Paglino

Hertz JOTA da Porsche a Cadillac

Da Porsche a Cadillac per Hertz JOTA, prima squadra privata della storia a vincere un appuntamento dl FIA WEC in occasione della 6h di Spa dello scorso maggio. I britannici diventano il riferimento nel Mondiale di General Motors che nel 2023 e nel 2024 ha gareggiato globalmente insieme a Chip Ganassi Racing.

Attualmente il bottino della LMDh che ha come BMW telaio Dallara nel FIA WEC è di un podio, ottenuto a Le Mans nel 2023 e di una pole-position, siglata da Alex Lynn in Giappone lo scorso settembre.

Credits: Cadillac Hertz Team JOTA

Poche le novità in termini di piloti con Earl Bamber/Jenson Button/Sébastien Bourdais attesi a bordo della #38 ed Alex Lynn/Norman Nato/Will Stevens presenti con la #12. Da rimarcare al posto di Phil Hanson la presenza a tempo pieno nel Mondiale per Sébastien Bourdais che parallelamente correrà anche in IMSA WTSC in LMP2 con l’Oreca 07 Gibson #8 Tower Motorsport.

La priorità è però data al Mondiale come per Earl Bamber, presente in IMSA in GTP con la Cadillac #31 Whelen Engineering. Il neozelandese salterà infatti la sfida di Laguna Seca per recarsi in Belgio a Spa per il terzo atto del FIA WEC, tappa che come oramai da tradizione precederà la 24h Le Mans.

Aston Martin al debutto con il proprio V12

Debutto nel FIA WEC tra le Hypercar per l’Aston Martin Valkyrie, prototipo che da metà marzo correrà anche nell’IMSA WTSC a partire dalla 12h Sebring. Stiamo parlando di un prototipo inedito per il Mondiale, vettura che sarà dotata di un propulsore V12 al posto di una soluzione ibrida.

Credits: Aston Martin

Aston Martin propone due vetture come da regolamento al via. Sulla prima ci saranno Harry Tincknell/Tom Gamble/Ross Gunn #007, mentre sulla seconda ritroveremo Alex Riberas/Roman De Angelis/Marco Sorensen #009

Aston Martin rimpiazza a tutti gli effetti Lamborghini che ha preferito correre esclusivamente in North America nel 2025 all’interno della Michelin Endurance Cup.

Domani la specifica parentesi dedicata alla categoria LMGT3 .

Luca Pellegrini