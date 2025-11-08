MotoGP | GP Portogallo, Bezzecchi terzo nella Sprint: “Oggi ero più lento”

Marco Bezzecchi non riesce a concretizzare la pole position conquistata in mattinata e si deve accontentare del terzo posto nella Sprint del GP Portogallo di MotoGP. Il pilota Aprilia infatti non è mai riuscito ad inserirsi nella lotta per la vittoria tra Alex Marquez e Pedro Acosta.

Bezzecchi terzo nella Sprint

Dopo la pole position di questa mattina c’era sicuramente l’illusione che Marco Bezzecchi potesse vincere anche qui a Portimao, ed invece il pilota Aprilia si è dovuto accontentare del gradino più basso del podio non riuscendo ad inserirsi nella lotta per la vittoria. La partenza però era stata positiva per il Bez che era riuscito a mettere la sua RSGP davanti a tutti, salvo poi doversi attendere dopo due giri a Pedro Acosta ed ad Alex Marquez nella tornata successiva. Una volta che i due spagnoli sono andati in testa Bezzecchi non ha mai avuto il passo per tentare un attacco, ma è rimasto spettatore della loro bagarre per la vittoria anche a causa di un repentino calo di grip al posteriore. Con il risultato di oggi comunque il pilota Aprilia riesce a mantenere il terzo posto nel Mondiale con un vantaggio di 10 punti su Bagnaia e di 29 su Acosta.

Interpellato al termine della Sprint del GP Portogallo, Marco Bezzecchi ha dichiarato: “Oggi non mi è mancato niente in particolare, ero solo leggermente più lento. Sinceramente non mi aspettavo che il grip al posteriore crollasse cosi rapidamente ma forse non sono stato abbastanza bravo a gestire nei primi giri. Quando Acosta mi ha passato ho provato subito a rispondere ma stavo per cadere alla prima curva e mi ha superato anche Alex. Da li in poi ho iniziato a fare fatica ed ho sperato che battagliassero sempre di più in modo da buttarmi in mezzo anche io ma non è stato abbastanza”.

Bezzecchi: “Difficile capire quello che fa Alex”

Alex Marquez ha infatti portato a casa un altra vittoria dando la sensazione di fare la differenza nell’ultimo settore, ma Bezzecchi non si scompone: “E’ difficile capire quello che fa Alex, perché noi possiamo vedere soltanto i video ed i tempi, ma non abbiamo i suoi dati essendo un pilota di un altro marchio. Magari con la gomma nuova riusciamo a stargli dietro per qualche giro ma il problema è che lui è molto costante. Da dietro l’ho visto bene nella Sprint e gli fumava la gomma ogni giro ma riusciva comunque ad essere veloce. Probabilmente fa qualcosa a livello di guida che gli permette di essere veloce senza stressare le gomme. Noi ora dobbiamo solo guardare i nostri Dari, limare i dettagli e se possibile guardare cosa fanno gli altri”.

Un ultima battuta Bezzecchi la riserva al calo della gomma posteriore che oggi non gli ha permesso di giocarsi la vittoria: “Dobbiamo capire cosa è successo perché io all’inizio ho cercato di difendermi nelle staccate senza esagerare troppo in trazione. Il mio obiettivo era di spingere in maniera dolce e senza aggredire troppo la gomma. Anche facendo cosi non sono riuscito ad essere costante, quindi dobbiamo capire perché. In ogni caso è un risultato positivo”.

Julian D’Agata