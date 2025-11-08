MotoGP | GP Portogallo, Sprint: Márquez nega la prima ad Acosta

Lotta, sorpassa, stacca ma non basta: continua il digiuno di vittorie per Pedro Acosta in MotoGP. Lo spagnolo di KTM si deve arrendere ad un tutt'altro che perfetto Álex Márquez, vincitore della Sprint di Portimão. A chiudere il podio è il poleman Marco Bezzecchi.

Álex Márquez vince con il brivido, beffato Acosta

È una Sprint difficile da interpretare quella portoghese. A festeggiare è, ancora una volta, Álex Márquez ormai sicuro della piazza d'onore nel mondiale piloti. Il pilota Gresini Racing non sembrava inizialmente in lotta per la vittoria, ma si è presto avvicinato alla coppia di testa ingaggiando un bel duello con Pedro Acosta. Per più di qualche giro il copione è stato lo stesso: Márquez superava di potenza Acosta sul rettilineo del traguardo, con il pilota KTM in grado di rifarsi nella staccata in discesa di curva 4. Quando Acosta non è più riuscito a replicare, Márquez ha messo il gap giusto per vincere. Il tutto fino all'ultimo giro dove, in un probabile errore non inquadrato dalle telecamere, ha perso diverso tempo ed è stato costretto a difendersi all'ultima curva. Acosta, ancora una volta, è stato beffato: manca la prima vittoria in MotoGP, ma sicuramente il tiburón ci riproverà domani.

Bezzecchi sul podio, altre difficoltà per Bagnaia

Altro podio nella Sprint per Marco Bezzecchi, veloce nelle prime fasi di lotta con Acosta ma un po' troppo passivo nella seconda parte di gara. Fortunatamente, il terzetto di testa ha preso un vantaggio più che rassicurante sul resto del gruppo. Inseguitori guidati da un sempre concreto Fabio Quartararo, con una Yamaha senz'altro scorbutica. Il francese, come ha sempre dimostrato, è in grado di mettere una pezza per arrivare al 4° posto davanti a Fabio Di Giannantonio. Quinta posizione per il pilota romano del Pertamina Enduro VR46 Racing Team, che ha perso tempo nel gruppo nelle prime fasi di gara per poi liberarsi della concorrenza e mostrare un ottimo passo.

La lotta per la sesta posizione è stata piena di colpi di scena, ma a spuntarla sul traguardo è Fermín Aldeguer. Il secondo pilota Gresini Racing ha avuto la meglio in volata su Johann Zarco e Francesco Bagnaia. Un'altra gara enigmatica quella del torinese, in netta difficoltà nella seconda parte di Sprint soprattutto in trazione. È proprio in uscita dall'ultima curva che Pecco ha perso entrambe le posizioni. Ultima posizione nella zona punti per la KTM di Brad Binder. Luca Marini ed Enea Bastianini chiudono rispettivamente 12° e 13°, mentre Franco Morbidelli è 15° davanti a Lorenzo Savadori (18°). Caduto nella prima Sprint della carriera Nicolò Bulega, mentre si sono ritirati per problemi tecnici Joan Mir e Somkiat Chantra.

MotoGP | GP Portogallo: i risultati della Sprint

Valentino Aggio

