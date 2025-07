WorldSBK | Donington Park, Gara 2: Razgatlıoğlu si conferma il re, Bulega 2°

Nell'ultima gara del weekend del Regno Unito del WorldSBK è Toprak Razgatlıoğlu a prendersi la vittoria, tenendo dietro di sè Nicolò Bulega, che ha dovuto accontentarsi della seconda posizione. Terzo sul podio arriva infine Alvaro Bautista, che rilega in quarta posizione Andrea Locatelli.

Razgatlıoğlu imbattibile a Donington Park, medaglia d'argento per Bulega

Sull'asfalto del circuito inglese il dominatore assoluto di Gara 2 è stato Toprak Razgatlıoğlu, che a Donington Park si è portato a casa la vittoria nell'ultima gara del weekend, arrivando a quota 12 su questa pista. Il turco è stato in grado di prendere la testa della corsa e di imporre il suo ritmo sul resto del gruppo, lasciando dietro di sè il diretto rivale Nicolò Bulega. Il pilota numero #11 infatti non ha potuto niente di fronte alla velocità e alla confidenza di Razgatlıoğlu, dovendosi in qualche modo accontentare della seconda posizione, accumulando in questo modo punti utili in ottica mondiale. Ad accompagnare sul podio il duo di rivali per il titolo c'è Alvaro Bautista, che dopo aver passato i primi giri a tentare di avanzare ulteriormente e conquistare la seconda piazza, ha dovuto cedere il passo a Bulega, restando alle sue spalle e portando a casa il terzo posto nella classifica finale.

La medaglia di legno va a Andrea Locatelli, che conclude in questo modo la gara con un'ottima quarta posizione, nonostante nei primi momenti si potesse pensare ad un risultato ulteriormente positivo per l'italiano. Alle sue spalle a vincere la bagarre nel centro del gruppo di piloti è stato Danilo Petrucci, che è riuscito a siglare la quinta posizione e a rilegare Garrett Gerloff alla sesta piazza. Ottima gara anche da parte di Andrea Iannone, che nella domenica inglese è riuscito a chiudere in settima posizione, togliendosi la soddisfazione di finire davanti a Dominique Aegerter, che invece ha dovuto restare in ottava piazza. Chiude la Top 10 il duo composto da Remy Gardner e Iker Lecuona, che hanno finito rispettivamente al nono e al decimo posto in una gara solida, ma senza particolari guizzi.

Quindicesimo posto per Rea, caduto Sam Lowes

Gara che non è andata come previsto per Jonathan Rea, che dopo essere partito avanti nello schieramento è lentamente scivolato di posizioni con il passare dei giri, chiudendo in quindicesima posizione. Questo risultato conferma la difficoltà da parte del pilota Yamaha di riuscire ad essere competitivo in maniera costante nel corso di tutto il weekend. Terminano davanti a lui in undicesima e dodicesima posizione ci sono poi Ryan Vickers e Scott Redding, che hanno dietro di loro Xavi Vierge. Quattordicesima piazza per Yari Montella, in difficoltà questo weekend, insieme a Axel Bassani, che ha invece chiuso sedicesimo. Chiudono la lista di piloti che hanno tagliato il traguardo Bahattin Sofuoglu, che in questa gara non è riuscito ad andare oltre alla diciassettesima piazza. Stesso discorso per Michael Ruben Rinaldi, che ha chiuso alle sue spalle e in diciottesima posizione il round del Regno Unito. Diciannovesimo invece Tito Rabat, con Ivo Lopes a chiudere lo schieramento.

Chi invece ha dovuto chiudere in maniera anticipata la propria corsa è stato Sam Lowes, che dopo un'ottima partenza era riuscito a mettersi nella scia di Razgatlıoğlu e a minacciare la sua leadership della corsa. Nonostante i suoi sforzi, però, la sua gara è giunta al termine a poco più di due giri dall'inizio, quando il pilota inglese ha perso il controllo della sua moto ed è stato protagonista di una caduta. Weekend britannico concluso prematuramente anche per Thomas Bridewell, che ha terminato la sua comparsa da wildcard nella gara di casa con un incidente nelle prime tornate della gara. Stessa storia anche per Michael van der Mark, che a sei giri dalla fine si è dovuto ritirare.

WorldSBK | Donington Park: i risultati di Gara 2

