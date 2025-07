WorldSBK | Donington Park, Superpole Race: Razgatlıoğlu vede la tripletta

Non cambiano i valori in campo rispetto al sabato nel WorldSBK di Donington Park. Toprak Razgatlıoğlu si prende anche la Superpole Race e accorcia nuovamente il distacco in classifica su Nicolò Bulega, ancora 2°. Chiude il podio Sam Lowes con la Ducati di Marc VDS.

Toprak inarrivabile, Bulega arrendevole

Toprak Razgatlıoğlu è troppo forte per chiunque nella sua Donington Park. Il turco, così come ieri, non ha avuto rivali: partito in testa, il campione del mondo in carica non si è più guardato indietro ed ha concluso la corsa in controllo con quasi tre secondi di vantaggio. Nicolò Bulega non riesce ad essere incisivo allo stacco della frizione, così come successo in Gara 1. Il risultato? Posizioni perse e, conseguentemente, rimonta a Razgatlıoğlu impossibile nei pochi giri a disposizione nella Superpole Race. Quindi, testa bassa e altri tre piccoli ma importanti punti persi dal turco, che in Gara 2 è pronto alla seconda tripletta consecutiva ed il conseguente sorpasso in classifica.

Sam Lowes e Bautista al traguardo, a differenza di ieri

Quando terminano la corsa, entrambi sono competitivi: Sam Lowes e Álvaro Bautista sono stati protagonisti incolpevoli della caduta innescata da Yari Montella nella prima manche, non potendo capitalizzare sul proprio potenziale. La Superpole Race è stata decisamente più lineare, con i ducatisti che hanno concluso la corsa rispettivamente al 3° e 4° posto. Un gran modo di festeggiare il rinnovo con Marc VDS Racing Team, conquistando il secondo podio della carriera nel WorldSBK dopo la Superpole Race di Assen. Bautista riprende fiducia dopo un periodo sicuramente non facile dal punto di vista dei risultati.

A seguire le due Yamaha ufficiali di Andrea Locatelli e Jonathan Rea, con il nordirlandese che si è fatto risucchiare dal gruppone dopo i primi giri passati in posizione da podio. Danilo Petrucci, la Kawasaki di Garrett Gerloff e Andrea Iannone chiudono la zona punti. Un peccato per il beniamino di casa Ryan Vickers, che era saldamente all'interno della zona punti prima di commettere una serie di errori che lo hanno retrocesso fino alla 11ª posizione.

WorldSBK | Donington Park: i risultati della Superpole Race

