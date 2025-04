MotoGP | GP Qatar, Sprint: Marc Márquez riporta l'ordine a Lusail

Sotto le luci del Qatar la MotoGP scende in pista con la Gara Sprint, che vede Marc Márquez trionfare in prima posizione davanti al fratello Álex Márquez, secondo classificato e a Franco Morbidelli, che ha portato a casa la terza posizione e l'ultimo gradino del podio.

Marc Márquez ancora vincitore, seguono il fratello Álex e Morbidelli

Sulla pista di Lusail è ancora un volta Marc Márquez a conquistare la vittoria nella Gara Sprint, vincendo dopo aver mantenuto la leadership per tutta la durata della corsa e dopo aver contrastato gli attacchi del fratello Álex Márquez. Il pilota numero #73 è infatti colui che occupa il secondo gradino del podio al termine della “gara corta” del Qatar, conquistando una seconda posizione che conferma il grande stato di forma in cui il pilota spagnolo si è presentato a partire dall'inizio della stagione. A chiudere le posizioni del podio si trova invece Franco Morbidelli, che si piazza al terzo posto e si porta dietro un ottimo rookie Fermín Aldeguer, che è riuscito a chiudere in quarta posizione una gara per cui scattava dall'ottava casella dello schieramento.

Quinto in ordine di arrivo al traguardo si trova Fabio Quartararo, che dopo un'intensa bagarre all'interno del gruppo di testa è riuscito a mettere la sua firma sulla quinta piazza, dovendo cedere terreno al pilota spagnolo al quarto posto ma trattenendo dietro di sè gli attacchi di Fabio Di Giannantonio e Ai Ogura, che hanno concluso la gara rispettivamente in sesta e settima posizione, pienamente all'interno della zona punti. Serata da dimenticare invece per Francesco Bagnaia, che ha riscontrato non poche difficoltà nel corso della giornata, a partire dalla sessione di qualifica e continuando poi nella serata qatariota, chiudendo solamente in ottava posizione.

Viñales miglior KTM, Martín chiude in sedicesima posizione

A chiudere la zona punti per questa Gara Sprint sono Marco Bezzecchi, nono al traguardo, e Maverick Viñales, che invece porta a casa il titolo di miglior KTM. La prima moto austriaca del team ufficiale si trova infatti alle spalle del pilota numero #12, con Pedro Acosta in undicesima posizioni e appena fuori dalla zona utile per conquistare punti utili. Dodicesima piazza invece per la seconda miglior Yamaha in pista Alex Rins, che conclude la gara davanti a Enea Bastianini e Brad Binder, tredicesimo e quattordicesimo, rompendo di fatto la striscia di KTM appena fuori dalla Top 10.

Prima gara dopo l'infortunio conclusa con una sedicesima posizione per Jorge Martín, che torna a competere attivamente all'interno del campionato dopo l'assenza dei primi appuntamenti del calendario. Il campione del mondo si piazza appena alle spalle di Luca Marini, in quindicesima posizione, e davanti al compagno di marca Raúl Fernández - che ha chiuso in 17esima piazza - e Augusto Fernández, mentre nella parte conclusiva della classifica arrivano Jack Miller e Somkiat Chantra, che terminano la lista di piloti arrivati al traguardo, visto il ritiro di Johann Zarco.

MotoGP | GP Qatar: i risultati della Sprint

Credits: Mototiming.live

Valentina Bossi

