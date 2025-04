MotoGP | GP Qatar, Qualifiche: colpo di coda di Marc Márquez, Bagnaia a terra

Quarta pole position di fila in MotoGP per Marc Márquez, che riprende il suo ruolino di marcia incredibile interrotto solamente dalla caduta in gara al COTA. 1:50.499 per il fenomeno di Ducati che si prende la prima fila insieme al fratello Álex e la Yamaha di Fabio Quartararo.

La MotoGP è tornata dei fratelli Márquez, miracolo Quartararo

Negli Stati Uniti l'intromissione di Francesco Bagnaia aveva interrotto la MotoGP dei fratelli Márquez, che è tornata in grande stile al GP del Qatar. Marc Márquez ha battuto il fratello nonché leader del campionato all'ultimo tentativo a sua disposizione nel turno di Q2. Fino al giro precedente ad Álex Márquez apparteneva la testa della classifica con il crono di 1:50.600, migliorato giusto qualche secondo dopo la vera sorpresa del turno di qualifica a Lusail. Fabio Quartararo riporta Yamaha in prima fila sul tracciato qatariota con un giro fenomenale chiuso con il crono di 1:50.759. L'ennesimo buon segno dato sia dal pilota francese che dal marchio di Iwata, che continua il lento ma costante progresso verso le zone nobili della classifica con un fenomeno alla guida della M1.

I VR46 inseguono, caduta e 11° posto per Bagnaia

La seconda fila è a fortissime tinte giallo fluo: Franco Morbidelli, nell'ultimo tentativo disponibile, è sembrato per la prima metà pista poter competere con il crono fatto segnare da Álex Márquez, salvo poi doversi accontentare della 4ª posizione sulla griglia di partenza. Al suo fianco nella Sprint di questa sera partirà il compagno di box Fabio Di Giannantonio, che proprio a Lusail vanta l'unico successo ottenuto in carriera nella classe MotoGP risalente al 2023. A completare la 2ª fila dello schieramento la prima KTM RC16 guidata da Maverick Viñales, altro lieto ritorno nelle zone alte della classifica. Terza fila della griglia variegata: Johann Zarco è la miglior Honda davanti alla Ducati Gresini Racing di Fermín Aldeguer e alla seconda M1 di Álex Rins. Il rookie Ai Ogura continua a sorprendere con il passaggio del turno in Q1 e la 10ª posizione complessiva.

Chi non è di certo soddisfatto è Francesco Bagnaia. Il ducatista, vincitore del GP del Qatar nel 2024, partirà solamente dalla 11ª casella in griglia sia oggi che domani. Per il fenomeno di Ducati un errore piuttosto banale all'entrata di curva 4 mentre era nell'ultimo tentativo lanciato della propria sessione: la Desmosedici GP25 si è scomposta sempre di più in fase di entrata, disarcionando poi il #63. Tredicesima e quattordicesima posizione per le due Aprilia ufficiali di Marco Bezzecchi ed il rientrante Jorge Martín, il quale ha rischiato il passaggio in Q2 nel corso della mattinata qatariota. Luca Marini partirà 15°, mentre Enea Bastianini 20°.

MotoGP | GP Qatar: i risultati delle Qualifiche

Valentino Aggio

