MotoGP | GP Malesia, Gara: vince A.Marquez, che sfortuna per Bagnaia!

Un GP della Malesia di MotoGP che non ha risparmiato sorprese: alla fine, a trionfare è un imprendibile Alex Marquez, che trionfa in solitaria davanti a Pedro Acosta e Joan Mir, rispettivamente secondo e terzo al traguardo. Sfortuna incredibile per Francesco Bagnaia, costretto al ritiro a soli tre giri dalla fine, mentre si trovava in terza posizione, per un problema tecnico.

A.Marquez festeggia, Acosta e Mir a podio

Sotto il sole di Sepang, a farla da protagonista è Alex Marquez, assoluto protagonista del GP della Malesia, giunto al suo terzo successo stagionale nelle gare domenicali. Scattato dalla prima fila, al via lo spagnolo ha mantenuto la seconda posizione alle spalle di Bagnaia, senza mai perderlo di vista. Al secondo giro è arrivato l'attacco, rivelatosi poi decisivo, che gli ha permesso di prendere la testa della corsa e mantenerla fino alla bandiera a scacchi.

Come detto, il podio malese parla solo spagnolo: insieme ad Alex, infatti, troviamo anche Pedro Acosta e Joan Mir, rispettivamente in seconda e terza posizione. Partito dalla quinta casella in griglia, il pilota KTM ha subito recuperato due posizioni al via, mettendosi alle spalle del duo Bagnaia-Marquez. Al terzo giro, uno dopo l'attacco di Marquez, anche el tiburon ha attaccato Bagnaia e, dopo una breve bagarre, ha avuto la meglio, prendendosi una seconda piazza che non ha più mollato. Discorso diverso per Joan Mir: scattato dalla terza fila, lo spagnolo ha dovuto lottare più del previsto nelle fasi iniziali, riuscendo poi ad avere la meglio sul gruppetto di inseguitori; nel finale, complice la caduta di Bagnaia, ha agguantato un insperato podio, il secondo di questa stagione.

A seguire, al quarto posto troviamo Franco Morbidelli, protagonista nel finale di un sorpasso decisamente aggressivo (e al limite) su Fabio Quartararo, quinto, che ha provato in tutti i modi a resistere, senza successo. Sesta posizione per Fabio Di Giannantonio, che precede un'ottimo Enea Bastianini, settimo, e Luca Marini, ottavo. Chiudono la Top10 Brad Binder e Ai Ogura, rispettivamente nono e decimo.

Bagnaia out per una foratura, Aprilia arretrate

Clamoroso, invece, quanto accaduto a Francesco Bagnaia. Scattato dalla pole, il ducatista si è subito preso la testa della gara, trovandosi poi costretto a cedere il passo prima a Marquez, e poi ad Acosta, apparsi nettamente più in palla rispetto a lui nelle fasi iniziali. Stabile in terza posizione per gran parte della corsa, a tre giri dal termine ecco il disastro: Bagnaia rallenta visibilmente e guarda il posteriore, rientrando in fretta al box. A fine gara l'esito: foratura alla gomma posteriore, confermata anche da Piero Taramasso, responsabile Motorsport Michelin, al termine del GP.

Fuori dalla Top 10 troviamo Marco Bezzecchi, undicesimo, che paga a caro prezzo il fatto di essere partito quattordicesimo. Il pilota Aprilia precede Johann Zarco, dodicesimo, e Alex Rins, tredicesimo. Alle loro spalle Jack Miller, quattordicesimo, e Somkiat Chantra, quindicesimo. Infine, da segnalare anche le cadute di Fermin Aldeguer, anche lui nelle fasi finali, mentre si trovava in quarta posizione, Raul Fernandez e Pol Espargarò.

MotoGP | I risultati della gara di Sepang

L'ordine di arrivo della MotoGP nel GP della Maelsia | Credits: MotoTiming Live (via mototiming.live)

