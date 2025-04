MotoGP | GP Spagna, Marc Marquez: “Domani mi aspetto Alex e Pecco più forti”

Marc Marquez mette a segno un altra vittoria nella Sprint del GP di Spagna di MotoGP. L’otto volte Campione del Mondo continua così il suo dominio in questa stagione 2025, portando a casa il quinto successo su cinque gare brevi disputate.

Continua il dominio di Marc Marquez

E’ sempre Marc Marquez il dominatore di questa stagione di MotoGP, che con oggi porta a 5 i suoi successi in 5 Sprint disputate. Lo spagnolo oggi ha fatto di nuovo sembrare tutto facile, andando a dominare la gara breve lasciando le briciole agli avversari. Niente da fare nemmeno per il ritrovato Fabio Quartararo, che oggi era riuscito a trovare un’inaspettata pole position, ma nella Sprint è rimasto davanti soltanto un giro e mezzo andandosi a stendere dopo aver subito il sorpasso di Marquez. Da li in poi è stata tutta una gara di gestione per il pilota Ducati, che è riuscito inizialmente ad allungare sul fratello Alex e su Bagnaia per poi amministrare il vantaggio fino alla bandiera a scacchi.

Marc Marquez al termine della Sprint ha parlato della lotta con Quartararo, dichiarando: “Già nel primo giro mi ero accorto di essere più veloce di Fabio, quindi ho provato ad attaccarlo subito per poi utilizzare la stessa strategia delle altre gare, spingendo subito per guadagnare e proseguire gestendo. Avevo anche pensato di seguirlo per attaccare verso la fine, ma ho visto che andavo più forte ed ho preferito tentare subito il sorpasso”.

Marquez favorito anche domani

Lo spagnolo adesso può guardare con grande fiducia alla gara di domani, dove ha tutte le carte in regola per confermarsi davanti: “E’ vero che siamo a casa mia qui in Spagna, ma domani per me è una gara come tante e mi aspetto che sia Alex che Pecco possano essere forti. Se qualcuno mi batte, pazienza, la cosa più importante rimane quella di fare punti. Uno dei miei punti di forza ed al tempo stesso una mia debolezza è sempre stata quella di volere sempre di più, e questo mi ha portato spesso ad esagerare. Bisogna saper controllare questo desiderio, ed è quello che mi ripeto in questo fine settimana di Jerez”.

L’otto volte Campione del Mondo, dopo la prestazione di oggi sembra veramente inattaccabile, ma come affermato dal fratello Alex in conferenza stampa, arriveranno le piste in cui Marc potrebbe essere in difficoltà: “Io non sono preoccupato, i miei avversari lo devono essere. Devono mettermi in difficoltà e lo faranno, non sempre ci saranno delle Sprint come questa. Non dobbiamo dimenticarci che siamo in Europa e questo significa che ci saranno circuiti più stretti con rettilinei corti, ed i sorpassi saranno più difficili da fare. Ho sorpassato Quartararo perché era una Yamaha, ma se fosse stata una Ducati sarebbe stato più difficile”.

Marquez parla poi delle emozioni vissute nel GP di casa: “Le emozioni nel Gran Premio di Spagna sono la cosa più difficile da controllare, specialmente nel momento in cui siamo. Sembra facile e tutti si aspettavano una vittoria oggi ed una domani, tutti si aspettano un Marc incredibile ma non è facile perché siamo in MotoGP ed io sono umano, come si è visto ad Austin. Tutti possono fare degli errori. Per me la cosa più importante è che ho ancora un piccolo vantaggio in campionato ma mi dà l’opportunità, in caso di errore, di essere ancora in lotta per il titolo.

Julian D’Agata