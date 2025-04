MotoGP | GP Spagna, Sprint: continua il duetto dei fratelli Márquez, terzo Bagnaia

A vincere sul circuito di Jerez nel sabato del Gran Premio di Spagna è ancora una volta Marc Márquez, che si assicura la vittoria della “gara corta” della MotoGP. Dietro di lui tagliano il traguardo in seconda posizione Álex Márquez e Francesco Bagnaia in terza, dopo la caduta di Fabio Quartararo nel corso del primo giro.

I fratelli Márquez non mollano il dominio, errore e caduta per Quartararo

Sul circuito di Jerez de la Frontera è Marc Márquez il vincitore della Gara Sprint del sabato del Gran Premio di Spagna 2025, ritornando in testa alla classifica dopo aver rinunciato al primato di stagione di pole position consecutive, vista la prima posizione in qualifica di Fabio Quartararo. Il pilota francese infatti è stato il diretto rivale di Márquez per la vittoria nel corso del primo giro della corsa, per poi perdere la leadership a causa di una caduta, frutto dell'intensa lotta tra i due piloti. L'incidente ha consentito quindi al #93 di prendere la testa della gara e di portare a termine al comando i dieci giri previsti sull'asfalto spagnolo, tenendo dietro di sè ancora una volta il fratello Álex Márquez, che chiude quindi in seconda posizione.

A completare una composizione del podio ormai conosciuta si trova anche questa volta Francesco Bagnaia, che con la sua terza posizione consacra un podio tutto composto da Ducati. Sono solamente moto del costruttore di Borgo Panigale anche quelle fino alla sesta posizione: in quarta posizione si trova infatti Franco Morbidelli, ai piedi della Top 3, seguito da un ottimo Fermìn Aldeguer al quinto posto e Fabio Di Giannantonio che taglia il traguardo in sesta piazza. Prima non-Ducati alla bandiera a scacchi è quella di Maverick Viñales, settimo in classifica e miglior KTM in pista, che è riuscito a tenere dietro di sè l'Aprilia di Marco Bezzecchi, che chiude in ottava posizione, Joan Mir in nona con la Honda - appena fuori dai punti - e Pedro Acosta a chiudere la Top 10

Gara nel gruppo per Binder e Bastianini, tredicesimo Marini

Undicesima posizione per Brad Binder, che chiude una Gara Sprint passata a lottare nel centro del gruppo, chiudendo la corsa con il rookie Ai Ogura alle spalle e in dodicesima piazza. Tredicesimo al traguardo è invece Luca Marini, che nel sabato pomeriggio di Jerez sembra aver faticato di più rispetto al suo compagno di squadra in Honda e che ha terminato appena davanti al connazionale Enea Bastianini, che ancora ha difficoltà in sella alla sua KTM del team Tech3. Quindicesimo posto per Alex Rins, che nel corso della mattina ha riportato un infortunio a seguito di una caduta, ma che è stato comunque capace di portare a termine la corsa.

Chiudono l'ordine di arrivo al traguardo Raúl Fernández, in sedicesima posizione, seguito da Augusto Fernández e dalla wildcard Aleix Espargaro, che termina davanti a Lorenzo Savadori e Somkiat Chantra. Fuori dalla classifica invece, oltre a Quartararo, Johann Zarco e Jack Miller, che nel corso della gara sono stati protagonisti di due cadute, rispettivamente a sette e otto giri dalla fine, che gli hanno impedito di concludere le tornate previste.

MotoGP | GP Spagna: i risultati della Gara Sprint

