MotoGP | GP Americhe: si vola in Texas, gli orari Austin

La MotoGP torna in pista questo fine settimana in occasione del GP delle Americhe, terzo appuntamento del mondiale 2024. Nel complesso e dissestato circuito delle Americhe di Austin, Texas, i piloti affronteranno uno dei round più ostici dell'anno. Andiamo a scoprire le info principali, il programma e gli orari.

Jorge Martín sbarca in America da leader della classifica, comandata dall'alto dei 60 punti ottenuti nei due precedenti weekend di gara. In Texas lo spagnolo dovrà proteggere i 18 punti di vantaggio su Brad Binder, seguito a 3 lunghezze da Enea Bastianini. Fine settimana cruciale per il Campione del Mondo Pecco Bagnaia, reduce dallo zero di Portimao causato dal contatto con Marc Marquez: il ducatista è quarto e staccato di 21 punti dalla vetta, mentre Marquez ha un ritardo di 31 lunghezze ed è preceduto da Pedro Acosta, quinto e a caccia della prima vittoria da rookie in MotoGP.

In America è attesa una risposta di Aprilia dopo l'amara conclusione del Portogallo. Al contempo, siamo curiosi di capire se qualche portacolori Honda, quanto mai in crisi, potrà ripetere l'incredibile prestazione di Alex Rins nell'edizione 2023, vinta dallo spagnolo in sella alla RC213V targata LCR.

IL CIRCUIT OF THE AMERICAS

Lunghezza: 5,5 km

Curve: 20 (9 destra – 11 sinistra)

Rettilineo più lungo: 1200 metri (tra le curve 11 e 12)

Distanza gara Moto3: 14 giri (77,1 km)

Distanza gara Moto2: 16 giri (88,2 km)

Distanza gara MotoGP Sprint: 10 Giri (55,1 km)

Distanza gara MotoGP: 20 Giri (110,2 km)

MOTOGP | GLI ORARI DEL GP DELLE AMERICHE 2024

L'intero fine settimana della MotoGP in Qatar sarà trasmesso in diretta su Sky Sport, mentre TV8 (in chiaro) proporrà la diretta di Qualifiche, Sprint e di tutte le gare della domenica. Ricordiamo che LiveGP.it sarà live sui propri canali social per raccontare la Sprint e il Gran Premio delle Americhe 2024.

Giovedì 1° aprile

19:00 | Conferenza Stampa straordinaria (Liberty Media)

19:30 | Conferenza Stampa

Venerdì 12 aprile

16:00 | Moto3 Prove Libere

16:50 | Moto2 Prove Libere

17:45 | MotoGP Prove Libere 1

20:15 | Moto3 Prove 1

21:05 | Moto2 Prove 1

22:00 | MotoGP Prove

Sabato 13 aprile

15:40 | Moto3 Prove 2

16:25 | Moto2 Prove 2

17:10 | MotoGP Prove Libere 2

17:50 | MotoGP Qualifiche (diretta TV8)

19:50 | Moto3 Qualifiche (diretta TV8)

20:45 | Moto2 Qualifiche (diretta TV8)

22:00 | MotoGP Sprint (diretta TV8)

Domenica 14 aprile

16:40 | MotoGP Warm Up

18:00 | Moto3 Gara (differita TV8 ore 17:00)

19:15 | Moto2 Gara (differita TV8 ore 18:20)

21:00 | MotoGP Gara (differita TV8 ore 20:00)

Matteo Pittaccio