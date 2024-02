La NASCAR inizia la propria stagione con la festa di Daytona | A Ruota Libera

Con la tradizionale festa di Daytona inizia la lunghissima stagione della NASCAR con le prove di Cup, Xfinity e Truck Series. 'A Ruota Libera' torna quindi protagonista per una seconda puntata dedicata completamente alle competizioni americane in un week-end che ha regalato emozioni anche in Australia con la Repco Bathurst 12h.

NASCAR Xfinity Series, Daytona: Hill cala il tris

Terza affermazione consecutiva per Austin Hill a Daytona in occasione della prima sfida della NASCAR Xfinity Series. Il #21 di RCR (Bennett Transportation Chevrolet #21) trionfa con margine sulla concorrenza dopo un ultimo giro atipico in cui il gruppo si è letteralmente disintegrato in seguito ad un contatto nelle prime posizioni.

L'americano ha primeggiato con vantaggio su Sheldon Creed (Friends of Jaclyn Foundation Toyota #18), secondo davanti a Parker Retzlaff (FUNKAWAY Chevrolet #31) e Jordan Anderson (Capital City Towing/Bommarito Chevrolet #32).

Il finale è stato caratterizzato da un contatto che si è verificato in terza ed in quarta posizione. Ryan Sieg (Sci Aps/Scrap University Ford #39) è stato spinto in testacoda in uscita di curva 1-2 dopo una ‘spinta’ eccessiva da parte di Sammy Smith (Pilot Flying J Chevrolet #18), incidente che ha ‘sbarrato la strada’ al resto dello schieramento.

NASCAR Truck Series, Daytona: Nick Sanchez vince in bandiera gialla

Nick Sanchez ha vinto per la prima volta in carriera nella NASCAR Truck Series in occasione dell'opening round di Daytona dopo una serata condizionata dalle bandiere gialle. Il #2 di Rev Racing (Gainbridge Chevrolet) ha fatto la differenza nell'overtime, l'americano ha meritatamente colto il successo davanti a Rajah Caruth (HendrickCars.com Chevrolet #71), Corey Heim (Safelite Toyota #11), Bret Holmes (Precision Garage Door Chevrolet #32) e Spencer Boyd (Tibbetts Lumber Chevrolet #76).

Il nativo di Miami ha festeggiato a metà del giro finale dopo un significativo incidente nel rettilineo opposto a quello principale. Nick Sanchez è rimasto solo in cima alla graduatoria in seguito ad un clamoroso incidente innescato da un contatto da parte di Chase Purdy (Bama Buggies Chevrolet #77) ai danni di Jack Wood (Klotz Synthetics Chevrolet #91).

Un incidente a catena si è verificato in cima al gruppo, anche Taylor Gray (JBL Toyota #17) è rimasto coinvolto ribaltandosi sopra ad alcuni rivali. Fortunatamente non vi sono stati problemi per i protagonisti coinvolti in uno spettacolare crash che ha messo definitivamente fine ad una lunga notte d'azione.

Settimana prossima un nuovo round ad Atlanta, secondo impegno del 2024.

Nella prossima puntata...

Tornerà la NASCAR Xfinity e la Truck Series, ma non solo. Bathurst sarà infatti protagonista nuovamente con la prima imperdibile sfida del Repco Supercars Championship che in via eccezionale aprirà il 2024 in quel di Mt. Panorama.

Luca Pellegrini