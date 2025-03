F1 | GP Cina, qualifiche: prima pole in carriera per Piastri

Oscar Piastri conquista la pole position nelle qualifiche del GP della Cina. Il pilota australiano della McLaren ha conquistato così la sua prima partenza al palo in carriera, facendo registrare anche il record della pista. Secondo è George Russell con la Mercedes, che riesce ad infilarsi davanti all'altra McLaren di Lando Norris. Stupisce Hadjar, ottimo settimo.

Piastri in pole, Russell beffa Norris

A Oscar Piastri è bastato il primo tentativo del Q3 per conquistare la sua prima pole position in Formula 1 in 1:30.641 (sebbene fosse già partito davanti nella Sprint Race del GP del Qatar 2023). Dopo la prima parte di weekend in cui la McLaren era sembrata un po' in difficoltà, stavolta sono state ristabilite le gerarchie viste a Melbourne, anche se con margini meno risicati.

Quest'ultimo aspetto è confermato dalla posizione di Norris, terzo dopo aver dovuto abortire l'ultimo tentativo per un errore in curva 14. Il pilota britannico si è visto però scippare la prima fila dal connazionale George Russell, che ha mancato la pole per appena 82 millesimi. Il leader del mondiale partirà comunque davanti al suo principale avversario Max Verstappen, quarto e ancora capace di fare la precedenza rispetto alle prestazioni della macchina.

Ferrari in terza fila, stupisce Hadjar

In terza fila scatteranno le due Ferrari, con il vincitore della Sprint Race Lewis Hamilton a precedere Charles Leclerc. Il #44 ha chiuso la sessione a 286 millesimi dalla pole di Piastri, con il #16 a sua volta dietro di meno di un decimo: la prestazione vista nella gara Sprint fa però ben sperare, soprattutto sul fronte della gestione degli pneumatici.

Settimo è un ottimo Isack Hadjar, che dopo l'errore nel giro di formazione di Melbourne si è riscattato, anche grazie ad una VCARB molto in forma: Yuki Tsunoda si piazza infatti in nona posizione (nonostante un errore in curva 13). A completare un quintetto tutto emiliano-romagnolo c'è Andrea Kimi Antonelli, che chiude ottavo conquistando la sua prima Q3 in carriera (la prima per un italiano dal GP dell'Arabia Saudita 2021). Chiude infine la top 10 Alex Albon sulla Williams.

Q2, bene Hulkenberg

Appena fuori dal Q3 Esteban Ocon, eliminato per soli 30 millesimi, che precede un ottimo Nico Hulkenberg sulla Sauber. Per la squadra svizzera è la seconda Q2 consecutiva dopo quella di Melbourne, confermando una crescita rispetto allo scorso anno. Seguono poi le due Aston Martin, con Fernando Alonso che precede Lance Stroll di 8 centesimi, mentre è quindicesimo Carlos Sainz, ancora alle prese con un processo di adattamento con la Williams.

Q1, Lawson è ancora ultimo

Primo degli eliminati nella Q1 è Pierre Gasly, eliminato per soli 69 millesimi rispetto a Stroll che l'aveva preceduto. Il pilota francese si è messo davanti a Oliver Bearman, Jack Doohan (autore di un testacoda nelle fasi iniziali di sessione) e Gabriel Bortoleto, mentre ultimo, così come nella qualifica Sprint di ieri, è ancora una volta Liam Lawson, ancora una volta in palese difficoltà.

La classifica delle qualifiche del GP della Cina

© F1

Alfredo Cirelli