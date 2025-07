WorldSBK | Donington Park: Toprak-Bulega, si riparte dal -9

Dal caldo torrido della Riviera romagnola al più fresco clima inglese. Il WorldSBK torna in azione dopo quasi un mese a Donington Park, laddove le derivate di serie hanno iniziato il proprio glorioso cammino. La sfida tra Toprak Razgatlıoğlu e Nicolò Bulega è più aperta che mai.

Toprak-Bulega: si gioca tutto in 9 punti

Toprak Razgatlıoğlu ha festeggiato il passaggio in MotoGP per il 2026 con una splendida tripletta in quel di Misano, accorciando ulteriormente in classifica sul rivale Nicolò Bulega. Per colpe non sue, il ducatista si trova ora con soli nove punti di vantaggio in classifica sul turco di casa BMW. Donington Park, come se non bastasse, è la pista preferita di Razgatlıoğlu: 7 delle ultime 9 manche disputate in Inghilterra portano la firma del #1, che tra sabato e domenica cercherà il sorpasso in classifica. Il tutto prima del Balaton Park a fine luglio, tracciato aspramente criticato da parte dei piloti in occasione dei test svolti. In vista dell'imprevedibilità dell'Ungheria, Bulega dovrà cercare di tenersi stretto la leadership iridata finché potrà.

Continua il valzer del mercato: tra conferme e speranze

Così come riprendono le attività in pista lo fanno anche le insistenti voci riguardo il futuro dei piloti per quanto riguarda la prossima stagione. Ad avere grossa voce in capitolo è senza dubbio Marc VDS Racing Team: la squadra belga ha rinnovato il contratto con Sam Lowes per le prossime due stagioni, ma è probabile che schiererà una seconda Panigale V4R. Per ora, a contendersela, sembrerebbero essere Jonathan Rea e Scott Redding. Il primo è in uscita da Yamaha: dice di avere ancora la “fame dentro”, starà a lui dimostrarlo. Il secondo deve trovare una sella vista l'imminente chiusura di MGM. In tutto ciò, rimane da chiarire la situazione BMW: chi saranno i piloti per il prossimo anno? Nelle scorse settimane è giunto il nome di Arón Canet direttamente dalla Moto2, ma è ancora presto per avere certezze.

WorldSSP | Tutti a caccia di Manzi

I 47 punti che Stefano Manzi mantiene di vantaggio nonostante la caduta in Gara 2 a Misano possono sembrare piuttosto rassicuranti. L'italiano di casa Yamaha sembra essere involato verso il primo titolo mondiale della categoria, ma ci sono degli aspiranti contendenti che stanno crescendo sempre più con il passare della stagione. Jaume Masiá è salito due volte sul podio di Misano dopo aver conquistato la prima vittoria a Most. Lo spagnolo ex Moto2 è in costante ascesa, così come confermano le voci che lo vorrebbero al fianco di Nicolò Bulega nella prossima stagione in Aruba.it Racing - Ducati. Il secondo è Can Öncü, vincitore nella seconda corsa in Emilia-Romagna e sempre più concreto. I due distano rispettivamente 64 e 47 punti da Manzi, con Bo Bendnsyder tra loro: l'olandese di MV Agusta non sembra però avere lo sprint delle prime gare.

WorldSBK | Donington Park: gli orari del weekend

Venerdì 11 luglio

10:40 | WorldWCR - FP

11:20 | WorldSBK - FP1

12:20 | WorldSSP - FP

15:10 | WorldWCR - Superpole

16:00 | WorldSBK - FP2

17:00 | WorldSSP - Superpole

Sabato 12 luglio

10:00 | WorldSBK - FP3

10:30 | WorldWCR - WUP 1

10:50 | WorldSSP - WUP 1

12:00 | WorldSBK - Superpole

13:20 | WorldWCR - Gara 1

14:35 | WorldSSP - Gara 1

16:00 | WorldSBK - Gara 1 (differita TV alle 18:00)

Domenica 13 luglio

10:00 | WorldSBK - WUP

10:20 | WorldWCR - WUP 2

10:40 | WorldSSP - WUP 2

12:00 | WorldSBK - Superpole Race (differita TV8 alle 21:15)

13:20 | WorldWCR - Gara 2

15:00 | WorldSBK - Gara 2 (differita TV8 alle 22:15)

16:15 | WorldSSP - Gara 2

Valentino Aggio