F1 | GP Emilia Romagna, Verstappen come Senna: “Eguagliare il record a Imola è incredibile”

Max Verstappen conquista nelle qualifiche del GP Emilia Romagna di F1 l’ottava pole position consecutiva, eguagliando proprio ad Imola il record di Ayrton Senna a 30 anni dalla scomparsa del campione brasiliano.

Verstappen come Senna

Ancora una pole position per Max Verstappen, che ormai sembra voler infrangere tutti i record. L’olandese della Red Bull ha infatti conquistato l’ottava partenza al palo consecutiva (tenendo conto anche del GP di Abu Dhabi del 2023), eguagliando così il primato di Ayrton Senna proprio nel circuito di Imola, dove 30 anni fa venne a mancare il Campione brasiliano. Una pole position per niente scontata considerato come era andato il venerdì per il pilota Red Bull, che era parso più in difficoltà del solito e dietro a livello di passo rispetto a Ferrari e McLaren. Verstappen invece e come al solito ci ha messo del suo, andandosi a prendere il primato nonostante i pronostici sfavorevoli grazie ad uno strepitoso 1:14.746.

Merito anche della squadra che ha apportato delle modifiche nell’assetto proprio prima delle qualifiche, ribaltando di fatto la situazione. Max è riuscito quindi a sfoderare un giro perfetto nonostante un fine settimana che si profilava complicato, riuscendo a prendersi quella pole position che lo mette di diritto tra i più grandi della storia della F1. Verstappen continua quindi ad impressionare, riuscendo non solo ad eguagliare il record di Senna ma anche a farlo proprio ad Imola nel trentennale dalla scomparsa del brasiliano, rendendo ancora più impressionante il primato dell’olandese, che ormai sembra avere tutte le carte in regola per entrare nell’olimpo dei più grandi di sempre.

Le dichiarazioni di Verstappen

Al termine delle qualifiche del GP Emilia Romagna Max Verstappen ha dichiarato:

“E’ stato un weekend davvero complicato e sono davvero contento di aver conquistato la pole position che sinceramente non mi aspettavo. Prima delle qualifiche abbiamo apportato delle modifiche che mi hanno fatto sentire più a mio agio permettendomi di spingere di più. Questa pista tra l’altro è davvero incredibile. Spingere al limite qui ti fa battere il cuore forte e l’adrenalina sale tantissimo”.

Verstappen parla poi del record eguagliato ad Ayrton Senna:

“Quest’anno è iniziato alla grande, ma è davvero speciale eguagliare il record di Ayrton proprio su questa pista a 30 anni dalla sua scomparsa. Sono veramente felice di aver fatto la pole qui e penso sia un bel modo per ricordarlo. Senna è stato un pilota incredibile sopratutto in qualifica. Questa è una grande giornata per me e per il team, sono davvero contento”.

