Team GP Elite riporta Porsche al successo nella 12h del Mugello | A Ruota Libera

La 12h del Mugello è la protagonista assoluta della 7ma puntata, il consueto appuntamento settimanale dedicato alle ruote coperte. Team GP Elite #32 svetta in Toscana, Porsche torna a vincere in Italia nel primo evento europeo del 2024 per la 24H Series.

La 10ma edizione della 12h Mugello - Credits: Bonora Agency

24H Series, Mugello: T eam GP Elite #32 e Porsche davanti

La pioggia negli ultimi minuti non ha modificato la classifica finale della 12h del Mugello, prima competizione europea della 24H Series (Creventic). Lucas Groeneveld / Jesse van Kuijk / Daan van Kuijk / Max van Splunteren hanno colto il successo dominando al seconda parte della prova. il team olandese ha replicato alla perfezione il lavoro svolto nelle prime disputate nella giornata di sabato.

Primo successo nella 24H Series per GP Elite che ha avuto la meglio su Scott Noble/Ralf Bohn/Jason Hart (Herberth Motorsport Porsche #91) e Charles Putman/Charles Espenlaub/Shane Lewis/Joe Foster (CP Racing Mercedes #85), rispettivamente secondi e terzi in classe AM.

Herberth Porsche #91 sfiora il successo al Mugello - Credits: Bonora Agency

Quarto posto per la BMW M4 GT3 #14 di Poulsen Racing, quinto per la Ferrari 296 GT3 #8 di Boem by Kessel Racing. Gli autori della pole possono in ogni caso festeggiare dopo un intenso week-end al Mugello, l'equipaggio composto da M.D.V./Alessandro Cutrera/Marco Talarico/Marco Frezza/David Fumanelli ha infatti vinto in PRO Am.

Sesta piazza overall, prima in classe alle Porsche 911 GT3 Cup (992), per NKPP Racing by Bas Koeten Racing #992, il team olandese ha concluso nella graduatoria assoluta Juta Racing Audi GT3 #71, Heart of Racing by SPS Mercedes GT3 #27 e Orchid Racing Team Posche 992 Cup #963, vettura che tra gli altri ha vinto in azione anche la stella del Mondiale Rally Sébastien Loeb e l'ex vincitore della 24h Le Mans Romain Dumas

A metà aprile la 12h di Spa-Francorchamps sarà il secondo atto in Europa della 12H Series che successivamente avrà una seconda tappa in Italia a luglio a Misano Adriatico.

I vincitori della 12h Mugello 2024 - Credits: Bonora Agency

Supercars Championship, Melbourne: Brown resta leader della serie su Feeney

Will Brown e Broc Feeney sono stati gli assoluti protagonisti dell'avvincente round di Melbourne del Repco Supercars Championship, competizione disputata insieme alla F1.

Triple Eight Race Engineering ha fatto la differenza in tre delle quattro prove previste, Red Bull Ampol Racing Chevrolet vanta cinque gioie per ora su sei corse disputate.

Feeney ha primeggiato nella race-1 e nella race-3, mentre Brown si è imposto con forza nella seconda competizione disputata nella giornata di venerdì.

Brown e Feeney all'attacco a Melbourne - Credits: Red Bull Ampol Racing

La coppia che ha controllato la scena anche a febbraio in quel di Bathurst ha dovuto inchinarsi a Nick Percat nella race-4, Matt Stone Racing ha festeggiato con la Chevy Camaro #10 insieme ad un pilota che non si imponeva dal lontano 2020.

Brown e Feeney sono divisi da soli 17 punti in campionato, Chaz Mostert (WAU Ford #25) è virtualmente in terza piazza a + 102p. Week-end abbastanza complicato per l'australiano, storicamente più che mai competitivo all'Albert Park. Niente da fare anche per Matt Payne (Grove Ford #19) e Cam Waters (Tickford Ford #6), protagonisti di un clamoroso contatto durante la race-3.

A metà aprile la prima edizione della ‘2024 ITM Taupō Super400’, manifestazione che segnerà il ritorno del Supercars Championship in Nuova Zelanda dopo oltre 12 mesi d'assenza.

NASCAR Xfinity Series, COTA: Larson beffa SVG ed Hill

Kyle Larson (HendrickCars.com Chevrolet #17) ha vinto la prova del COTA della NASCAR Xfinity Series. Il californiano ha avuto la meglio nell'ultimo decisivo passaggio, abile ad approfittare dell'accesissimo duello per il successo tra Austin Hill (Bennett Transportation Chevrolet #21) e Shane van Gisbergen (WeatherTech Chevrolet #97).

Il neozelandese ha dato il tutto per tutto contro l'americano per ottenere la prima gioia stagionale, il pluricampione del Repco Supercars Championship è stato successivamente sanzionato per aver abusato dei limiti del tracciato che sorge in quel di Austin.

SVG aveva provvisoriamente concluso secondo, il miglior risultato in carriera nella NASCAR Xfinity Series. John Hunter Nemechek (Dial Toyota #20) ha automaticamente ottenuto la terza piazza davanti a Cole Custer (Haas Automation Ford #00) e Parker Kligerman (Spiked Lite Coolers Chevrolet #48)

Settimana prossima si torna in azione a Richmond su short-track.

NASCAR Truck Series, COTA: Heim domina la scena

Sesta affermazione in carriera, prima al COTA, per Corey Heim nella NASCAR Truck Series. Il #11 di Safelite Toyota ha dominato letteralmente la scena, abile nell'overtime a non lasciare spazio alla concorrenza negli ultimi due impegnativi passaggi.

Taylor Gray (JBL Toyota #17) e Ty Majeski (Road Ranger Ford #98) hanno concluso nell'ordine l'appuntamento texano davanti al debuttante Connor Zilisch (Austin Hatcher Foundation Chevrolet #7). Prestazione incredibile da parte dell'americano, autore della pole-position ad una settimana dalla vittoria della 12h Sebring in LMP2.

Tra due settimane una nuova corsa a Martinsville.

Nella prossima puntata…

Il motorsport non si fermerà settimana prossima in occasione del week-end di Pasqua con le due prove previste in quel di Oulton Park del British GT Championship. GT3 e GT4 daranno battaglia in un week-end particolare che a Richmond vedrà in scena anche la NASCAR.

Luca Pellegrini