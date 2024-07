Italian F4 | Nuovo appuntamento al Paul Ricard: anteprima e orari del fine settimana

L’unico back-to-back stagionale vede l’Italian F4 in pista al Paul Ricard, nel weekend successivo all’esaltante round 4 del Mugello. Il nutrito gruppo di piloti tornerà in azione per la prima volta quest’anno fuori dal territorio italiano, sul tracciato del Paul Ricard. La carreggiata ampia e le varie configurazioni possibili rendono quello francese un circuito versatile, nonché ricorrente tappa del mondiale Formula 1, l’ultima edizione firmata nel 2022.

Slater ad un passo dal titolo

L’attesa è ancora una volta incentrata sul risultato del giovane prodigio Freddie Slater, capace di assicurarsi dieci delle dodici gare di campionato. Anche sul circuito toscano, il pilota Prema Racing ha firmato una nuova tripletta, la terza in quattro eventi, davvero impressionante.

Nessun ribaltone neanche alle sue spalle: Hiyu Yamakoshi resta il primo rivale, seppur distante ora quasi ottanta punti. Dopo aver impressionato ad Imola ed essersi confermato sempre a podio a Vallelunga, nel round precedente il nipponico non è riuscito a confermarsi in lotta per il massimo risultato.

Cosa riuscita ad Akshay Bohra, salito terzo assoluto dopo due podi nelle tre gare del Mugello: l’indiano recrimina anche una pole position non sfruttata in gara-1. Risultati che sono valsi il sorpasso sul secondo pilota Prema Racing in classifica, Alex Powell, sceso al quarto posto dopo un weekend incolore.

Il pilota che corre con doppio passaporto statunitense-giamaicano è riuscito però a riprendersi la leadership tra i rookie, sorpassando nuovamente il pari-marca Tomass Stolcermanis. Distacco minimo tra i due, divisi da soli 11 punti.

Il Paul Ricard è occasione di riscatto per i nostri portacolori: il fine settimana del Mugello non ha portato fortune al terzetto formato da Davide Larini, Emanuele Olivieri ed Alvise Rodella, in ordine di classifica, usciti dall’ultimo weekend senza marcare punti.

Gli orari del weekend

In Francia si torna al programma consueto, con turno di qualifiche e gara-1 il sabato e la domenica spazio alle gare 2 e 3. Domani il weekend verrà inaugurato da due turni di prove libere, seguiti il sabato mattina dalle qualifiche 1 e 2. Alle 16:35 si spegneranno i primi semafori del fine settimana, mentre nella giornata conclusiva di domani le gare 2 e 3 si svolgeranno rispettivamente alle 11:10 ed alle 17:25.

Sabato 20 luglio

Qualifica 1: 10:45 – 11:00

Qualifica 2: 11:10 – 11:25

Gara-1: 16:35 (30 minuti + 1 giro)

Domenica 21 luglio

Gara-2: 11:10 (30 minuti + 1 giro)

Gara-3: 17:25 (30 minuti + 1 giro)

Samuele Fassino