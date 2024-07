Italian F4 | Mugello, gara-3: Slater batte Beeton e centra la decima vittoria

Non cambia il registro in gara-3. L’ultima corsa del Mugello è ancora ad appannaggio di Freddie Slater, alla sua decima vittoria in questo campionato. Il britannico di Prema Racing ha conservato la leadership per l’intera durata di gara, nonostante un Jack Beeton alle sue spalle mai arrendevole. Chiude a podio, il primo nell'Italian F4, Gustav Jonsson.

Slater si ripete in gara-3 al Mugello

Sono dieci vittorie su dodici gare, un ruolino impressionante quello che il quindicenne pilota britannico ha impresso al campionato. Ancora una gara intelligente di gestione per l’alfiere Prema Racing, capace di limitare le velleità di un Jack Beeton spumeggiante.

Il pilota US Racing, scattato quarto, ha centrato un perfetto abbrivio che lo ha portato alle spalle del rivale sin da curva 1, per poi rimanere sotto alla soglia psicologica del secondo durante tutti i 30 minuti dell’ultima corsa del weekend. Ancora un’ottima prova per lo svedese Jonsson, nuovamente capace di tenere alle spalle il compagno di colori Hiyu Yamakoshi, quarto.

In quinta posizione Kean Nakamura-Berta, un risultato che fa sorridere il talento nippo-slovacco, vincitore nella classifica riservata ai debuttanti. Dopo la seconda posizione di gara-2, chiude sesto Akshay Bohra incappato in una giornata difficile, al pari di Rashid Al Dhaheri, non in possesso del passo che gli ha permesso di centrare ieri il suo primo podio. Il pilota emiratino ha corso una gara tutta in difesa, terminata al settimo posto. Non brillano nemmeno le altre Prema Racing: solo ottavo Alex Powell, a precedere i compagni di marca Tomass Stolcermanis e Dion Gowda, a chiudere la top ten.

Top ten solo sfiorata per Olivieri e Larini

La terza è decisamente la gara migliore per il tridente italiano: pur non arrivando punti, i nostri portacolori si sono distinti nelle lotte di centro gruppo, con Emanuele Olivieri a chiudere dodicesimo e un Davide Larini di rimonta subito alle sue spalle. Alvise Rodella non ha invece visto la bandiera a scacchi, a seguito di un contatto con la Jenzer Motorsport di Reno Francot, entrambi piloti parte dell’Academy di Giancarlo Fisichella e Marco Cioci.

La classifica premia sempre più Freddie Slater, primo al termine del round toscano con 240 punti. Resiste secondo Hiyu Yamakoshi, ma la voragine che lo divide dal leader si attesta ora a 79 lunghezze. Dopo aver rosicchiato punti nelle prime due corse del fine settimane, torna ad allontanarsi dalla piazza d’onore Akshay Bohra, a 134 punti. Tra i rookie, nuovo sorpasso di Alex Powell sul pari-marca Stolcermanis, distanziati ora da 11 punti.

L’Italian Formula 4 tornerà in pista già settimana prossima, per la prima tappa fuori dal territorio nazionale, sul circuito francese del Paul Ricard.

Samuele Fassino