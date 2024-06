MotoE | GP Italia: Kevin Zannoni e Mattia Casadei tingono d'Azzurro il Mugello

È ancora una volta grande Italia in MotoE: sulle splendide colline del Mugello la pattuglia Azzurra colpisce ancora con due splendide doppiette. Kevin Zannoni e Mattia Casadei si prendono Gara 2, mentre è proprio il campione del Mondo in carica a prendersi la gara conclusiva del weekend su un ritrovato Alessandro Zaccone.

L'incidente di Lukas Tulovic e come è cambiato il programma

Gara 1 della MotoE al GP d'Italia, come al solito prevista per le ore 12:15, è stata bruscamente interrotta. Mentre si trovava nelle posizioni di testa, Lukas Tulovic è stato violentemente lanciato dalla sua Ducati V21L marchiata IntactGP in uscita dalla “Bucine”. Il violento high-side ha fatto perdere conoscenza al pilota tedesco, prontamente portato all'ospedale dove ha passato la notte. Le conseguenze non sono di certo le migliori per il campione europeo Moto2 2022: oltre ad una grossa commozione celebrale, il tedesco ha riportato una lacerazione al polmone di 0.5 centimetri. Questo ha portato all'esposizione della bandiera rossa, con la Direzione Gara costretta a recuperare Gara 1 alle ore 18:40. Gara 2, al contrario, si è svolta normalmente. Per questo, la prima gara ad essere stata corsa è proprio Gara 2, mentre Gara 1 ha concluso il Gran Premio d'Italia per quanto riguarda la classe elettrica.

Gara 2 | Kevin Zannoni ci ha preso gusto: 2ª vittoria

Nonostante un po' di paura, nonché umana preoccupazione per il collega Lukas Tulovic, i piloti si sono presentati sulla griglia di partenza per Gara 2 di MotoE al GP d'Italia. Dopo aver vinto la prima gara nel Motomondiale settimana scorsa al Montmeló, Kevin Zannoni si è ripetuto prontamente tra le colline del Mugello. Il pilota di Aspar è stato bravo a vincere il confronto con il campione del Mondo in carica Mattia Casadei, arrivato fino all'ultima tornata. Il #40 ha cercato in più occasioni di prendere la testa della corsa, ma senza successo. Proprio alla “Bucine”, l'ultima curva, Casadei ha tentato di rimanere stretto in percorrenza per infilarsi su Zannoni, il quale ha optato per una traiettoria più larga. Fortunatamente, il #21 è riuscito a chiudere alla perfezione la curva, avendo uno slancio fenomenale verso il traguardo.

La lotta più infuocata è stata, però, per il terzo ed ultimo gradino del podio. A salirci è Eric Granado, che porta così la seconda V21L di LCR E-Team sul podio: il brasiliano ha beffato sulla linea del traguardo uno strepitoso Massimo Roccoli, 4° a soli 11 millesimi da quello che sarebbe stato un podio spaziale per il 39enne sei volte campione CIV Supersport. Roccoli apre un quartetto di italiani che vede in 5ª posizione Andrea Mantovani, seguito dal poleman Alessandro Zaccone e Matteo Ferrari. Héctor Garzó precede un Nicholas Spinelli in netta difficoltà, solo 9° al traguardo.

MotoE | GP Italia: i risultati di Gara 2

Gara 1 | Mattia Casadei ritrova il successo

La vittoria mancava ormai da ben due round a Mattia Casadei. Il campione del Mondo in carica arrivava da un weekend al Montmeló decisamente amaro, nel quale ha anche perso la leadership del campionato, oltre alla striscia di podi consecutivi iniziata lo scorso anno a Silverstone. Con lo splendido tramonto del Mugello come cornice, il romagnolo è tornato al successo che mancava da Gara 2 di Portimão. Casadei ha superato Héctor Garzó al 4° dei 7 giri previsti, ripetuto poi su Alessandro Zaccone all'ultimo giro della corsa alla “San Donato”. Zaccone conferma il podio già ritrovato nello scorso weekend in Catalogna, mentre Garzó chiude la top 3.

I primi tre si sono staccati rispetto al resto della concorrenza, guidato dal vincitore di Gara 2 Kevin Zannoni. Il pilota Aspar ha mantenuto la leadership del campionato presa settimana scorsa con la 4ª piazza dell'ultima gara al Mugello. Ora il #21 è a +6 su Casadei, mentre Óscar Gutiérrez è rimasto leggermente attardato al termine di un weekend non di certo stellare, concluso rispettivamente al 10° e 11° posto. Eric Granado ha preceduto Andrea Matonvani e Massimo Roccoli, che a sua volta ha beffato di soli due millesimi Matteo Ferrari sulla linea del traguardo. È solo 10° Nicholas Spinelli, il quale ora è 4° in classifica generale ma già a -31 nei confronti di Zannoni.

MotoE | GP Italia: i risultati di Gara 1

