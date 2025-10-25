Moto3 | GP Malesia, Qualifiche: Almansa in pole e penalità in vista

David Almansa scatterà dalla prima casella della griglia di partenza del Gran Premio di Malesia di Moto3. Di fianco a lui in prima fila, Taiyo Furusato e José Antonio Rueda. Attenzione alle penalità.

Seconda pole position per Almansa

Sulla pista di Sepang è stato David Almansa ad aggiudicarsi la pole position del Gran Premio di Malesia di Moto3, con un tempo di 2:09.846. Il pilota Leopard, con un ultimo giro perfetto, si è assicurato la partenza dalla prima casella in vista della gara di domani. Seconda posizione per Taiyo Furusato, autore di un ottimo giro chiuso in solitaria. Ha chiuso la prima fila José Antonio Rueda. Quarta posizione per Guido Pini, seguito dal compagno di squadra Brian Uriarte, che è però a rischio penalità per un impeding. Sesta posizione per Alvaro Carpe, che ha preceduto Valentin Perrone e Maximo Quiles. Solo nono Ángel Piqueras, che domani partirà vicino al suo diretto avversario per la seconda posizione iridata. Ha chiuso la Top 10 Luca Lunetta.

Non è riuscito a far segnare un giro Matteo Bertelle. L'italiano è stato protagonista di una caduta negli ultimi minuti del Q2 che non gli ha permesso di ripartire e domani partirà dalla diciottesima posizione.

Q1 sotto investigazione: rischio penalità dopo una sessione senza emozioni

La sessione del Q1 potrebbe portare a diverse penalità. La prima fase delle qualifiche è stata segnata infatti da comportamenti poco sportivi, con molti piloti che hanno rallentato in pista alla ricerca di una scia, completando diversi giri senza registrare tempi utili per la classifica. Tra gli esclusi Stefano Nepa, Riccardo Rossi e Nicola Carraro, che domani partiranno dalle ultime file della griglia di partenza.

Moto3 | GP Malesia: i risultati delle qualifiche

Credits: MotoGP

Giulia Pea