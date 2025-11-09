Moto3 | GP Portogallo, Gara: Quiles è re di Portimão, Piqueras e Furusato a podio

A chiudere la giornata di gara in Portogallo ci pensa la Moto3, che in via eccezionale ha corso per ultima dopo la Top Class. A vincere in questa categoria è Maximo Quiles, che viene seguito sul podio da Angel Piqueras, che ha chiuso in seconda piazza, e da Taiyo Furusato in terza.

Quiles dominatore in una gara di gruppo, 2° Piqueras

Si è conclusa una delle ultime gare della stagione 2025 per la Moto3, che si avvicina sempre di più al termine del calendario. Sulla pista dell'Algarve il dominatore della classe dalla piccola cilindrata è Maximo Quiles, che allo scadere dei 19 giri previsti si è piazzato in testa al gruppo, in prima posizione. Il pilota numero #28 ha condotto una gara impeccabile ed è riuscito a mantenere la calma, anche nei momenti più concitati della corsa, risalendo il gruppo e tenendo a bada gli attacchi degli avversari. Proprio alle sue spalle arriva Angel Piqueras, che è stato all'inseguimento per gran parte della gara, chiudendo in ogni caso con un'ottima seconda posizione. Il pilota spagnolo ha arginato la scalata di Taiyo Furusato, rilegando il rivale al terzo gradino del podio e portandosi così a casa più punti possibili. La medaglia di legno viene consegnata poi a Joel Esteban, che chiude la gara in quarta posizione dopo aver tentato in più occasioni di mettere piede sul podio. Poco distante, alle sue spalle, arriva al traguardo Alvaro Carpe, che conquista la quinta posizione e conclude quindi una domenica degna di nota, considerando il ritmo tenuto da tutto il gruppo di testa.

Top 10 per O'Gorman e Kelso, gara sprecata da Pini

Tra i piloti che sono riusciti a portare a casa un ottimo risultato c'è sicuramente Casey O'Gorman, che in Portogallo riesce a piazzarsi in sesta posizione e a rientrare a pieno all'interno dell'elenco dei primi dieci piloti che hanno tagliato il traguardo. La settima e l'ottava piazza vengono invece occupate rispettivamente da Joel Kelso e Scott Ogden, che dopo una gara passata a battagliare nel grosso gruppo di testa si sono ritrovati di poco fuori dalla Top 5. Tra gli altri che si sono trovati svantaggiati dalla bagarre intensa si trova Adrian Fernandez, che conclude al nono posto in una gara che lo ha messo alla prova. La decima posizione la strappa poi Luca Lunetta, che si posiziona davanti a Marco Morelli e chiude perfettamente all'interno della zona punti, lasciando alle spalle il rivale italiano. Hakim Danish arriva invece al dodicesimo posto, portando con sè sotto la bandiera a scacchi Brian Uriarte e Dennis Foggia, rispettivamente tredicesimo e quattordicesimo al traguardo. Gli ultimi punti disponibili vengono raccolti da Nicola Carraro, che arriva quindicesimo e si prende l'ultimo punto a disposizione. Gara da dimenticare invece per Guido Pini, che dopo essere rimasto saldamente nel gruppo di testa per la maggior parte del tempo, è stato protagonista di una caduta a 5 giri dalla fine, che ha stoppato ogni speranza di podio per l'italiano. Cadute anche per Matteo Bertelle, Valentin Perrone e David Almansa, che rispettivamente al quarto, quinto e quattordicesimo giro sono finiti a terra, chiudendo la gara in anticipo.

Moto3 | GP Portogallo: i risultati della Gara

Credits: Mototiming

Valentina Bossi

