Moto2 | GP Portogallo, Moreira vince: Mondiale a un passo

Diogo Moreira mette un'ipoteca sul titolo Mondiale della Moto2 conquistando la sua quarta vittoria stagionale e la seconda nelle ultime quattro gare, prendendo in mano il suo destino in vista di Valencia dove settimana prossima verrà assegnato il titolo della classe intermedia. Il tutto grazie anche al sesto posto di Manu Gonzalez che non è riuscito a dare una sterzata al suo fine settimana portoghese.

Moreira gestisce e batte Veijer

Moreira ha trionfato partendo dalla pole position battendo la concorrenza di un eccezionale Collin Veijer, che alla penultima gara stagionale ha conquistato il suo primo podio nella classe intermedia. Il sorpasso decisivo è arrivato a meno di tre giri dalla fine con un attacco in curva 12 improvviso e all'interno dell'olandese.

Sono molto contento, abbiamo lavorato molto bene, ne sono orgoglioso. All'inizio ero nervoso, è stato difficile tenere la concentrazione, le traiettorie; poi le cose sono migliorate, verso la fine ho cercato di mantenere il passo. Dobbiamo cercare di continuare così e di divertirci.

Veijer ha preceduto, nell'arrivo a quattro in volata, David Alonso, capace di rimontare dalla nona posizione per chiudere sul podio per la quinta volta in stagione e la terza di fila ma incapace di battere Dani Holgado per il titolo di Rookie of the Year, andato allo spagnolo che ha chiuso settimo. Quarto Aron Canet, che ha ripreso la sua quarta posizione in campionato e a Valencia ha la possibilità di giocarsi il terzo posto. Chiude la top-5 Barry Baltus: con questo doppio piazzamento, Fantic ha conquistato il titolo Team.

Gonzalez indietro, male Vietti

Già detto di Gonzalez, solo sesto a 8" e ormai con pochissime speranze di titolo iridato, e di Holgado, chiudono la top-10 Arenas, Agius e Guevara. Male Celestino Vietti, unico italiano in zona punti ma solo 13° dopo un buon inizio nelle posizioni vicine al podio. 17^ posizione per Tony Arbolino, mentre ha chiuso 24° la wildcard Alessandro Morosi al debutto nel Motomondiale. Fuori dai giochi Jake Dixon per una scivolata in curva 3 all'ultimo giro mentre era settimo e in recupero su Gonzalez.

La classifica: Mondiale in palio a Valencia

Nel Mondiale Moreira allunga e porta a 24 i punti di vantaggio su Gonzalez: nonostante tutto, il titolo verrà assegnato tra 7 giorni a Valencia con lo spagnolo che è costretto a vincere e a sperare che Moreira finisca 15° o peggio. Per il terzo posto Baltus resta terzo a 49 punti dalla vetta e precede Canet, che si riprende la quarta posizione grazie alla caduta di Dixon e si ritrova a 6 punti dal compagno di squadra. Dixon scende al quinto posto a 11 punti da Canet e a 17 da Baltus: anche l'inglese ha ancora qualche speranza di salire sul podio iridato.

Da Portimao, Mattia Fundarò