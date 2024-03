F1 | Lawson: "Sogno la F1, se non sarà con Red Bull cercherò altro"

Liam Lawson è uno dei nomi più interessanti del mercato piloti di F1 in questo momento. Le cinque gare disputate lo scorso anno in Alpha Tauri al posto dell'infortunato Daniel Ricciardo hanno fatto crescere le sue quotazioni, e il pessimo avvio di stagione dell'australiano sta facendo crescere le sue possibilità di esordire nella massima serie. Attualmente, il kiwi è rimasto in panchina: se fino allo scorso anno correva infatti in Superformula giapponese, quest'anno Lawson è rimasto solo come terzo pilota di Red Bull e di Racing Bulls, nella speranza di guadagnarsi il posto “dall'interno".

Il pilota della Nuova Zelanda è però consapevole del suo valore. Intervistato da Fox Sport Australia, Lawson ha chiarito come il suo obiettivo sia salire in F1 con Red Bull, ma che, se non dovesse funzionare, cercherebbe altrove.

Le parole di Lawson

Ovviamente per me, il sogno è guidare con la Red Bull, e sono con loro ormai da più di cinque anni. Sono la squadra più competitiva in Formula 1 in questo momento, quindi se potessi scegliere, vorrei guidare per loro. Ma il mio sogno è correre in Formula 1, e se non posso farlo con loro, allora ovviamente devo provare a realizzarlo con qualcun altro.

Lawson ha anche parlato del suo debutto a Zandvoort, definendolo come una sorta di "provino".

Sapevo sicuramente che era un provino. Soprattutto come piloti junior, siamo giudicati in base a ciò che facciamo nei nostri campionati minori, Formula 2 e Super Formula. Ma alla fine, ai team interessa solo quello che stiamo facendo su una macchina di Formula 1, e sapevo che sarei stato giudicato in quelle gare, gara per gara.

Il suo futuro e le voci su un ultimatum di Ricciardo

Il futuro di Lawson è chiaramente intrecciato con quello di Daniel Ricciardo. Mentre Yuki Tsunoda è stato protagonista di un ottimo avvio di stagione, arrivando a conquistare anche sei punti con il sesto posto di Melbourne, l'australiano è parso parecchio in difficoltà. Tanto da aver fatto pensare a molti che Helmut Marko possa fare un altro dei cambi in corsa a cui c'ha abituato.

Secondo la testata neozelandese NZ Herald, a Ricciardo sarebbe stato dato un ultimatum: se non dovesse migliorare le sue prestazioni entro il GP di Cina (quinta gara del campionato), il suo posto verrebbe preso da Lawson già a partire da Miami. Forse appena cinque gare sono troppo poche persino per l'ambiente Red Bull, ma che in questo momento la situazione di Ricciardo all'interno del team non sia facile è chiaramente intuibile. Il tempo ci dirà cos'accadrà: quel che è certo, è che Lawson non resterà con le mani in mano, e cercherà in ogni modo di essere al via del mondiale 2025 di F1. Con o senza Red Bull.

Alfredo Cirelli