IMSA | 12h Sebring: Porsche #7 in vetta a metà gara

Porsche Penske Motorsport detta il passo a metà della 12h Sebring, secondo atto dell'IMSA WeatherTech SportsCar Championship 2025. Felipe Nasr/Nick Tandy/Laurens Vanthoor precedono la Cadillac #31 di Earl Bamber/Jack Aiten/Frederik Vesti, mentre in GTD PRO svetta Ford su BMW.

BMW e Porsche si piegano a Cadillac

BMW Motorsport ha gestito i primi secondi della 12h Sebring 2025 prima di cedere il testimone a Porsche Penske Motorsport in seguito ad una penalità per un errore in fase di partenza di Dries Vanthoor.

Il belga ha iniziato ad inseguire in una prima parte di evento segnata da ben quattro Safety Car in successione. Un problema in LMP2 tra Era Motorsport #18 ed AF Corse #88 ha preceduto una seconda caution per l'impatto contro le barriere della Ferrari 296 GT3 #023 Triarsi Competizione (GTD) dopo un contatto con la Cadillac WTR #10.

Porsche ha tentato di gestire l'evento, ma ha dovuto inchinarsi alla rientrante Cadillac #31 Whelen Engineering di Jack Aitken. Il britannico, ultimo in griglia in seguito ad un problema riscontrato in qualifica, è salito in cattedra dopo la quarta caution, scattata per un problema in curva 1 all'Oreca 07 Gibson #99 AO Racing.

La terza bandiera gialla, invece, è stata causata ancora una volta da una LMP2: Era Motorsport #18 ha alzato definitivamente bandiera bianca dopo un pesante impatto contro le barriere della ‘Sunset Bend’.

Whelen Cadillac ha quindi provato a gestire l'evento con un piccolo margine nei confronti dell'Acura #93 Meyer Shank Racing del tre volte campione NTT IndyCar Series Alex Palou e della Porsche #7 del campione del mondo Hypercar 2024 Laurens Vanthoor.

L'Acura #93 ha perso terreno negli ultimi minuti in seguito ad una penalità per un'infrazione in fase di pit stop. Porsche ha quindi ereditato la seconda e la terza piazza, rispettivamente con l'auto #7 e la #6.

Il marchio teutonico è però ora in cima alla graduatoria dopo un deciso attacco da parte di Nasr ai danni di Bamber. La Porsche #6 è in terza piazza, BMW #24, Acura #93, Acura #60 e BMW #25 seguono nell'ordine in classe GTP. Resta in azione la Lamborghini SC63 #63 e l'Aston Martin LMH, debuttante in North America.

Da rimarcare, invece, l'uscita di pista della Cadillac V-Series.R #40 Wayne Taylor Racing in curva 17. Brendon Hartley è finito a muro nell'impegnativa Sunset Bend causando la sesta posizione.

LMP2: CrowdStrike Racing by APR #04 prova a fare selezione

Dopo TDS Racing ed United Autosports USA in vetta alla 12h Sebring in LMP2 c'è l'Oreca 07 Gibson #4 CrowdStrike Racing by APR con George Kurtz/Malthe Jakobsen/Toby Sowery.

Le ultime due ore hanno aiutato il prototipo #04, virtualmente avanti all'equipaggio #22 United Autosports USA ed alla temibile #43 targata Inter Europol Competition.

Out troppo presto AO Racing #99 ed Era Motorsport #18, auto al top lo scorso anno. Negativa prestazione per la compagine citata, ferma contro le barriere di curva 17 a 10h dalla conclusione.

GTD PRO: la strategia paga Ford

Strategia alternativa in GTD PROper la Ford #64 di Mike Rockenfeller/Seb Priaulx/Ben Barker dopo sei ore in quel di Sebring. L'auto che ha colto il podio a Daytona nell'evento vinto dall'auto gemella #65, detta il ritmo con un minimo margine nei confronti della BMW M4 GT3 EVO #1 Paul Miller Racing

La coppia precede la Chevrolet Corvette ufficiale #4 e la Porsche 992 GT3-R #77 AO Racing. La battaglia resta più che mai serrata, presente nella lotta anche Ferrari con DragonSpeed Ferrari #81 autore della pole ieri con Albert Costa.

Da rimarcare la progressiva rimonta della Corvette #3 dopo la sostituzione di un sensore per il controllo degli pneumatici. Discorso differente per la Lamborghini #9 Pfaff Motorsports e la Lexus #14 Vasser Sullivan, rispettivamente in difficoltà per un problema tecnico ed un contatto in pista in curva 7.

GTD 12h Sebring: Mercedes regina? Attenzione a Ferrari

Mercedes sfida Ferrari alla 12h Sebring in GTD. Kenton Koch/Seth Lucas/Maxi Goetz sono in cima alla classifica a metà evento, l'AMG GT3 #32 Korthoff Competition Motors tiene testa alla Mercedes #57 Winward Racing ed alla Ferrari #21 AF Corse.

Phil Ellis ha condotto a lungo le danze con l'auto #57 prima di cedere il testimone alla Rossa di Alesanxdro Pier Guidi. L'italiano di AF Corse Ferrari, autore della pole ieri, ha perso terreno nella parte iniziale per un problema ai freni in curva 10 e per un contatto proprio con la Mercedes #57.

Il piemontese ha riportato la Rossa in lotta per il podio provvisorio, restano pienamente in bagarre anche l'Aston Martin #27 Heart of Racing e la Lexus #12 Vasser Sullivan.

Luca Pellegrini