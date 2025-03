Il Motorsport in live streaming: le gare del weekend - 13/16 marzo

Un weekend ricco di emozioni ti attende su LiveGP.it! Con noi potrai seguire su un'unica pagina tutti gli appuntamenti del motorsport in diretta streaming, senza dover perdere tempo a cercare i link…in giro per il web. Allaccia le cinture e sali a bordo con noi per vivere il mondo dei motori…in tempo reale!

Oltre a Melbourne, con F1, FIA F2, FIA F3, Repco Supercars Championship e Porsche Carrera Cup Australia, il Sebring International Raceway sarà protagonista con la 12h valida per l'IMSA WeatherTech SportsCar Championship.

In azione in North America, nello Stato della Florida, saranno in azione anche l'IMSA Michelin Pilot Challenge, la Ford Mustang Challenge Il Lamborghini Super Trofeo North America e la Porsche Carrera Cup North America. Spazio anche alla Winter Series che sarà protagonista a Barcellona in Spagna.

Buon divertimento con tutto il motorsport in diretta streaming su LiveGP.it e…continua a seguirci per i prossimi appuntamenti in pista!

ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO

Le dirette di giovedì 13 marzo

Ore 18.05 | Mustang Challenge - Sebring race-1

Ore 21.55| Porsche Carrera Cup North America - Sebring race-1

Ore 22.55 | Lamborghini Super Trofeo North America - Sebring race-1

Le dirette di venerdì 14 marzo

Ore 15.20| Mustang Challenge - Sebring race-2

Ore 17.20 | IMSA WeatherTech SportsCara Championship - Qualifiche 12h Sebring

Ore 19.00 | IMSA Michelin Pilot Challenge - Sebring

Ore 22.00 | Lamborghini Super Trofeo North America - Sebring race-1

Ore 23.15 | Porsche Carrera Cup North America - Sebring race-2

Le dirette di sabato 15 marzo

Ore 15.00 | IMSA WeatherTech SportsCar Championship - 12h Sebring

Le dirette di domenica 16 marzo

Ore 09.15 | Winter Series - Barcellona