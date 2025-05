Moto3 | GP Francia: Quiles e Pini, i rookie alzano la voce

Nel weekend del GP di Francia a Le Mans sono emerse due nuove stelle della Moto3. Máximo Quiles, alla sua seconda gara nella entry class, ha conquistato la pole position e ha chiuso la gara in settima posizione. Guido Pini, secondo in qualifica, è rimasto in lotta con il gruppo di testa per tutta la gara ma è caduto a cinque giri dalla fine.

Máximo Quiles: la Spagna ha una nuova stella

Máximo Quiles aveva già brillato nei test pre-stagionali e, alla vigilia di questa stagione, era uno dei protagonisti più attesi. A causa dei limiti d'età il pilota spagnolo ha dovuto saltare le prime due gare della stagione, debuttando così nel Gran Premio delle Americhe con un quinto posto. Non ci sono mai stati dubbi sullo straordinario talento del pilota Aspar Team. Purtroppo, un piccolo infortunio rimediato prima del Gran Premio del Qatar che lo ha costretto a saltare due gare, non ci ha permesso di apprezzare appieno il suo talento. L'attesa è stata ripagata. Al suo ritorno, la sua seconda gara in carriera, il #28 ha messo a segno una sorprendente pole position.

“Sono uscito con tanta voglia, ero molto felice, perché non sono ancora riuscito a correre due Gran Premi di fila. Dopo il debutto è arrivato l'infortunio e questo fine settimana me la sono presa con calma perché avevo gareggiato solo ad Austin. Mi sono trovato a mio agio molto presto e volevo tirare fuori tutto in qualifica”. Queste le parole di Máximo Quiles dopo l'incredibile giornata di sabato. Il murciano ha chiuso poi la gara, disputata in condizioni complicate, in settima posizione. È stato un weekend che ha messo in mostra tutto il suo potenziale: Máximo Quiles è destinato a far parlare di sé nei prossimi anni.

Credits: Aspar Team

Guido Pini stupisce tutti: un lampo italiano

Un weekend da non dimenticare per Guido Pini, nonostante l'epilogo sfortunato. Il giovane talento italiano, nella giornata di sabato, non ha ottenuto la pole position per pochi millesimi ma ha ottenuto la sua prima fila in Moto3. Al termine della sessione di qualifiche Pini ha dichiarato: “Ho sempre cercato di fare del mio meglio e sono diventato sempre più veloce nel corso della sessione e ho finito in seconda posizione. Quindi, sono davvero felice per questo”. La prestazione in gara, però, è quella che ha sorpreso tutti.

Guido Pini è rimasto per tutto il corso della gara con il gruppo di testa, riuscendo anche a portarsi al comando del Gran Premio per un giro. Purtroppo, però, il pilota italiano ha commesso un piccolo errore che ha provocato una caduta. Al termine della gara, il #94 ha espresso la sua delusione: “Ho fatto solo un errore; è stato l'unico durante tutto il fine settimana ma sfortunatamente è successo in gara, cosa di cui mi dispiace molto. Il lato positivo è che siamo stati nel gruppo di testa per tutto il tempo. Ho corso in quarta posizione ed ero l'unico rookie nel gruppo davanti. Quindi, dobbiamo essere soddisfatti”. Può tenere la testa alta Guido Pini che ha dimostrato di avere un grande potenziale: sicuramente il toscano farà parlare di sé nelle prossime gare, a partire dal Gran Premio d'Italia al Mugello. Le colline toscane rappresentano il suo circuito di casa sul quale ha già esperienza tra campionati nazionali e Red Bull Rookies Cup. Sarà uno dei più attesi in Moto3.

Giulia Pea