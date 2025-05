Moto3 | GP Francia, Qualifiche: rookie alla ribalta, Quiles precede Pini

Sullo storico circuito di Le Mans è Maximo Quiles a conquistare la pole position della Moto3, e domani scatterà dalla prima casella in griglia. Lo inseguono Guido Pini, in seconda posizione e Joel Kelso che chiude la prima fila.

Prima pole per Quiles, ma Pini è 2°

È Maximo Quiles il pilota più veloce del turno di qualifiche e conquista così la pole position del GP di Francia, facendo segnare un nuovo record della pista. Il rookie spagnolo fa segnare un tempo di 1:39.947 e nella giornata di domenica scatterà per la prima volta in carriera dalla prima casella della griglia di partenza. È solamente la seconda gara della stagione per Maximo Quiles che mette in mostra tutto il suo talento e partirà per la seconda volta dalla prima fila. Manca la pole position per soli 89 millesimi, uno straordinario Guido Pini. Ottima qualifica per il pilota italiano che scatterà dalla seconda casella in girglia, seguito da Joel Kelso.

Apre la terza fila Angel Piqueras, seguito dallo spagnolo Adrián Fernández, lontano 404 millesimi dalla testa della classifica. Sesta posizione per David Muñoz che nella giornata di domenica deve provare a portare a casa una gara pulita per tentare di insidiarsi nuovamente nella lotta mondiale. Qualifica anonima, invece, per José Antonio Rueda che chiude solamente in ottava posizione, a più di cinque decimi dal leader Maximo Quiles. Decima posizione per Nicola Carraro che, dopo essere passato dal Q1, aprirà domani la quarta fila del Gran Premio di Francia.

Turno difficile per gli altri italiani

Dopo aver mostrato un buon ritmo nel Q1, Luca Lunetta cade nel Q2 e questo compromette il resto della sua qualifica, il pilota italiano partirà dalla sedicesima posizione, alle spalle di Dennis Foggia, ed è chiamato alla rimonta. Attenzione, però, ad una possibile investigazione per l'incidente con Adrián Cruces. Il pilota del team SIC58 durante il turno del Q1 ha rallentato in curva, rischiando di essere tamponato dal pilota spagnolo. Occhi puntati, quindi, sulla decisione che prenderanno i commissari riguardo all'incidente.

Turno difficile anche Riccardo Rossi e Stefano Nepa che, sul tracciato francese, non riescono a trovare il ritmo per passare il taglio del Q1. Riccardo Rossi, fa un solo tentativo in questa sessione e conquista la ventiduesima posizione per la gara di domani, nella quale dovrà scontare anche un Long Lap Penalty. Stefano Nepa, invece, entra da subito in pista ma non riesce a trovare il ritmo per attaccare le prime quattro posizioni e scatterà dalla ventunesima casella in griglia.

Moto3 | GP Francia: i risultati delle qualifiche

Credits: MotoGP

Giulia Pea