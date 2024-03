MotoE | GP Portogallo: Portimão parla italiano! Spinelli e Casadei vincitori

Il primo weekend europeo del Motomondiale ha coinciso con il debutto stagionale della MotoE al GP del Portogallo. La serie elettrica marchiata Ducati ha corso per la prima volta sul tracciato di Portimão, ma i valori in campo non sono cambiati. Quello portoghese è stato un Sabato marchiato dagli ex portacolori Pons Racing, ovvero il campione del Mondo Mattia Casadei (ora il LCR, ndr) e Nicholas Spinelli (ora in Tech3, ndr). I due italiani hanno trionfato nelle due manche, con Casadei che esce dal Portogallo con la leadership in campionato.

Gara 1 | Nicholas Spinelli riprende da dove aveva lasciato

Debutto stagionale coi fiocchi per Nicholas Spinelli che, alla prima con Tech3 E-Racing, non manca l'appuntamento con la vittoria. Il pilota abruzzese conquista il secondo successo della carriera in Gara 1 MotoE al GP del Portogallo, proprio dopo il primo portato a casa all'ultimo appuntamento del 2023 a Misano. L'italiano è stato scaltro nel difendersi dagli attacchi di Héctor Garzó negli ultimi passaggi di gara, dopo che il #29 ha messo il muso della sua Ducati V21L avanti nella staccata di curva 1. Lo spagnolo è stato chiuso nel panino italiano che ha visto il campione del Mondo in carica Mattia Casadei chiudere il podio.

Dietro la gara è stata piena di colpi di scena, come testimoniano le numerose cadute in MotoE al GP del Portogallo. Alla fine del 2° giro è Eric Granado a salutare la compagnia con una scivolata di anteriore mentre si trovava in testa alla corsa dopo la pole position del Venerdì. Nel gruppo di testa sono usciti di scena anche Alessandro Zaccone e Jordi Torres, con l'italiano che ha tamponato lo spagnolo in staccata al penultimo giro. Non inquadrato dalle telecamere, Lukas Tulovic festeggia il ritorno nella serie elettrica col 4° posto davanti al poker italiano formato da Kevin Zannoni, Massimo Roccoli, Andrea Mantovani e Kevin Manfredi. Chaz Davies chiude 9° al debutto davanti al compagno Armando Pontone. A terra la coppia Felo Gresini.

MotoE | GP Portogallo: i risultati di Gara 1

Gara 2 | Mattia Casadei rimette “la chiesa al centro del villaggio”

Fa valere lo status di campione del Mondo della categoria Mattia Casadei, semplicemente perfetto nel corso di Gara 2 e vincitore della prima manche stagionale. Il pilota italiano, al debutto con LCR E-Team, lascia la MotoE al GP del Portogallo con la leadership nella classifica del campionato. Un solo punto di vantaggio è quello che il #40 si porta di vantaggio su Héctor Garzó, ancora una volta beffato in curva 1 dell'ultimo giro come poche ore prima. A chiudere il podio è, a sorpresa, Óscar Gutiérrez. Il rookie di Axxis-MSI conquista il primo podio di carriera in MotoE a Portimão al primo weekend da pilota titolare nella serie elettrica.

Non riesce a fare meglio del quarto posto Eric Granado, il quale lascia il Portogallo con l'amaro in bocca un weekend partito con ben altre promesse. Il brasiliano precede un Jordi Torres piuttosto opaco e 5°, davanti a Lukas Tulovic ed un altro poker italiano formato da Kevin Zannoni, Matteo Ferrari, Andrea Mantovani e Massimo Roccoli a chiudere la top 10. Da segnalare la caduta di Nicholas Spinelli: il vincitore di Gara 1 è caduto mentre si trovava in testa alla corsa, ma sulla sua testa gravava già un doppio Long Lap Penalty per la posizione non corretta sullo schieramento di partenza.

MotoE | GP Portogallo: i risultati di Gara 2

