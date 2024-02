MotoE | Test Portimão: Casadei si conferma nella simulazione gara, ma è Garzó il più veloce

Nella settimana in cui il motociclismo mondiale riaccende finalmente i motori a Phillip Island, anche la MotoE fa il proprio debutto ai test di Portimão. Il circuito portoghese sarà il teatro della tappa inaugurale della serie elettrica targata Ducati, dove Héctor Garzó è risultato il pilota più veloce della tre giorni. Dietro di lui i due italiani Nicholas Spinelli e Matteo Ferrari, ma è il campione del Mondo Mattia Casadei ad essersi aggiudicato la simulazione gara.

Héctor Garzó l'unico ad infrangere il 1'47", gli italiani subito dietro

Se si guardano i tempi sul giro, il più convincente dei test a Portimão della MotoE è senza dubbio Héctor Garzó. L'ex Moto2, vincente lo scorso anno al Sachsenring, è stato il più veloce nella seconda giornata con il crono di 1:46.916. Il pilota Intact GP è così l'unico ad infrangere il muro del 1'47" in vista del Gran Premio del Portogallo, previsto per il weekend tra 22 e 24 Marzo, ovviamente in concomitanza con la MotoGP. Dietro allo spagnolo ci sono ben tre italiani, a conferma del grandissimo livello portato nella serie elettrica che per il secondo anno consecutivo gareggerà con le Ducati V21L. Nicholas Spinelli ha primeggiato nella giornata di Mercoledì, facendo segnare il proprio miglior tempo il Giovedì in 1:47.036, giusto 50 millesimi meglio del connazionale Matteo Ferrari in 3ª posizione. Spinelli, passato dall'ormai defunto Pons Racing a Tech3 Racing, si è dimostrato davvero veloce anche sul bagnato.

Mattia Casadei 4° nella combinata ma vincitore della simulazione gara bagnata

Il campione del Mondo Mattia Casadei non ha di certo sfigurato ai test di Portimão, che hanno rappresentato la prima uscita ufficiale con i colori di LCR E-Team. Il pilota romagnolo ha fatto segnare 1:47.231 nell'ultima sessione disponibile il Venerdì pomeriggio, solamente 3 millesimi più veloce del sorprendente Óscar Gutiérrez. Lo spagnolo, alla prima esperienza da pilota titolare, ha dimostrato fin da subito grande velocità, svolgendo un ottimo lavoro con il neo-nato team MT Helmets (che ha preso il posto di Pons Racing, ndr). Nonostante la 4ª piazza nella combinata, Casadei ha ribadito la propria supremazia in MotoE vincendo la simulazione gara di 7 giri. Sul tracciato bagnato, il #40 ha vinto con 5" di ritardo sul compagno di box Eric Granado (7° nelle combinate, ndr) e Kevin Manfredi. Continuando con la classifica dei migliori tempi, un Alessandro Zaccone in ripresa chiude i test portoghesi al 6° posto proprio davanti al brasiliano.

MotoE | Test Portimão: i risultati combinati

Héctor Garzó (Intact GP) 1:46.916 Nicholas Spinelli (Tech3 E-Racing) 1:47.036 Matteo Ferrari (Felo Gresini) 1:47.086 Mattia Casadei (LCR E-Team) 1:47.231 Óscar Gutiérrez (MT Helmets) 1:47.234 Alessandro Zaccone (Tech3 E-Racing) 1:47.294 Eric Granado (LCR E-Team) 1:47.303 Kevin Zannoni (Aspar Team) 1:47.386 Lukas Tulovic (Intact GP) 1:47.397 Miquel Pons (MT Helmets) 1:47.501 Massimo Roccoli (SIC 58) 1:47.650 Jordi Torres (Aspar Team) 1:47.763 Kevin Manfredi (SIC 58) 1:48.158 Alessio Finello (Felo Gresini) 1:48.412 Andrea Mantovani (Forward Factory) 1:48.421 Chaz Davies (Aruba Cloud) 1:49.131 María Herrera (Forward Factory) 1:50.149 Armando Pontone (Aruba Cloud) 1:51.106

Valentino Aggio

