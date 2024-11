WorldSSP | Honda France punta su Ana Carrasco per il 2025

Comincia a riempirsi la griglia per il WorldSSP 2025. Dopo gli annunci in casa Yamaha oggi tocca ad un altro costruttore giapponese prendersi i riflettori, tramite Honda France: la formazione transalpina che fa capo a HRC schiererà Ana Carrasco, fresca iridata della prima edizione del WorldWCR e debuttante nella categoria, al fianco dell'esperto Corentin Perolari.

Ana Carrasco prova a (ri)fare la storia

Dopo il suo secondo titolo mondiale vinto poche settimane fa in quel di Jerez, Ana Carrasco vuole spingersi più in alto. Già passata alla storia come la prima donna a punti nel Motomondiale (Moto3 2013) e la prima ad aver vinto un titolo mondiale WorldSSP300 nel 2018, Ana Carrasco vuole puntare in grande dopo la vittoria nella prima edizione del WorldWCR con 4 vittorie e 12 podi su altrettante gare.

Ad attenderla ci sarà il team Honda France che per Carrasco, secondo le sue dichiarazioni, rappresenta l'ambiente perfetto per la sua stagione di debutto nella categoria:

Sono molto felice di entrare a far parte di Honda con questo nuovo progetto. Honda è la casa motociclistica più grande al mondo e per me è un onore correre con questi colori. Nel corso della stagione voglio imparare il più velocemente possibile e lottare per dei buoni risultati. Non vedo l’ora di lavorare con il team e di girare con la moto per la prima volta. Ringrazio HRC, Honda Europe e Honda France per la fiducia nei miei confronti e per avermi dato questa opportunità. Farò del mio meglio per centrare i nostri obiettivi nel corso di questa stagione.

Credits: WorldSBK

Insieme a lei ci sarà Corentin Perolari. Il francese, che al contrario di Ana disputerà tutti i round della WorldSSP 2025, ha corso per tre stagioni con la Yamaha del team GMT94, firmando diversi piazzamenti in top 10 e un podio conquistato in Gara 1 a Phillip Island nel 2020. Per il pilota e il team transalpino la speranza è quella di lottare costantemente per la top 10 come in Gara 2 a Magny-Cours, dove hanno conquistato nella loro wild-card un discreto settimo posto.

Gli altri annunci

Ovviamente quella di Carrasco non è l'unica notizia del mercato piloti WorldSSP. Cominciamo dai rinnovi, con Tom Booth-Amos e Federico Caricasulo che resteranno rispettivamente con PTR Triumph e Motozoo ME AIR Racing (MV Agusta) anche per la prossima stagione. Confermato anche Bo Bendsneyder in casa MV Agusta Reparto Corse dopo le ottime prestazioni mostrate negli ultimi due round del campionato 2024. Insieme all'olandese, il team della casa varesina schiererà anche Filippo Farioli, pilota bergamasco in uscita dalla Moto3.

Leonardo Taccini affiancherà Simon Jespersen nel team Ecosantagata Althea Racing dopo l'ottimo debutto nella categoria nel CIV Supersport, mentre Orelac Racing Verdenatura punterà su Xavi Cardelus per il 2025. Da segnalare anche la promozione per il vice-campione della WorldSSP300 Loris Veneman, con l'olandese che debutterà nella categoria maggiore con EAB Racing Team. Il team WRP passerà a Ducati e alla nuova coppia con Marcel Schrotter e Ondrej Vostatek, mentre D34G Racing schiererà per il prossimo anno Glenn van Straalen ed Eduardo Montero.

Andrea Mattavelli

Leggi anche: WorldSSP | Yamaha annuncia i piloti per il 2025: Rinaldi in GMT94