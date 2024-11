WorldSSP | Yamaha annuncia i piloti per il 2025: Rinaldi in GMT94

Se il mercato del WorldSBK è praticamente delineato, arrivano anche i primi annunci per quanto riguarda il WorldSSP. Yamaha ha annunciato i sei piloti delle formazioni Ten Kate Racing, GMT94 e Evan Bros. Due sole conferme e altrettanti raddoppi con delle forti tinte azzurre: oltre a Stefano Manzi ci sarà anche Michael Ruben Rinaldi con la nuovissima R9.

Mahias e Manzi uniche conferme per il 2025

Yamaha ha deciso di cambiare tutto, a partire dalla moto: mandata in pensione l’ormai obsoleta (ma vincente) Yamaha R6, la casa di Iwata ha annunciato nell’ultimo fine settimana di Jerez de la Frontera l’entrata della nuova R9 a partire dal 2025. Già in sede di presentazione erano stati annunciati i rinnovi di Stefano Manzi e Lucas Mahias: l’italiano tenterà l’assalto definitivo al titolo dopo due anni da vice-campione della categoria. All’inizio l’ex Moto2 sembrava piuttosto lontano dalla permanenza in blu, ma negli ultimi tempi le parti si sono avvicinate nuovamente. L’italiano rimarrà quindi con Ten Kate Racing per il terzo anno consecutivo. Al fianco del #62 ci sarà Yuki Okamoto, il giapponese fresco del titolo JSB1000 nel All Japan Road Race Championship.

Lucas Mahias è tornato nella categoria da lui vinta (proprio con Yamaha, ndr) nel 2017 sempre sotto l’ala di Iwata, conquistando buoni risultati con la moto preparata dal team GMT94. Da quest’anno la formazione francese concentrerà tutte le sue forze sulla categoria cadetta, abbandonando così il WorldSBK dopo due anni a dir poco disastrosi.

Michael Ruben Rinaldi scende nel WorldSSP, Evan Bors raddoppia

Una novità assoluta per il WorldSSP è senza dubbio l’ingresso di Michael Ruben Rinaldi nella categoria. Dopo cinque vittorie in Superbike il #21 cercherà di rilanciare la propria carriera nella classe cadetta al termine di un 2024 che lo ha visto come grande deluso insieme alla formazione di Motocorsa. Un buon compromesso per l’emiliano, che rimane a livello mondiale: per lui si erano aperte delle strade in altri campionati nazionali come MotoAmerica, BSB o addirittura CIV. Rinaldi affiancherà Mahias in GMT94, formazione collaudata con la quale si può puntare a far bene fin da subito.

Il team Evan Bros ha salutato Valentin Debise già a fine della stagione 2024, quando il francese ha comunicato attraverso i propri social che non avrebbe continuato il rapporto con la squadra dei fratelli Evangelista. La squadra italiana torna però a schierare due moto: la prima sarà la sella di Can Öncü, dal 2020 nel campionato con la Kawasaki di Puccetti Racing. Il turco è all’ultima chance di alto livello in un mondiale, visto che l’infortunio subito nel 2023 ha ancora diversi strascichi. Il turco verrà raggiunto dal fresco campione WorldSSP300 Aldi Satya Mahendra, che a Jerez ha vinto il titolo della entry class con la R3 preparata da BR Corse. Per concludere, Niccolò Antonelli sarà alla guida della R9 preparata da VFT Racing per le prossime due stagioni, come già confermato settimane fa.

Valentino Aggio

