WorldWCR | Jerez: Ana Carrasco (ri)scrive la storia, è la prima campionessa femminile

La prima edizione del WorldWCR si conclude con un finale al cardiopalma ed il titolo assegnato all’ultima curva di Gara 2 nella splendida cornice di Jerez de la Frontera. Ana Carrasco ripete la storia, vincendo il secondo titolo mondiale in carriera e laureandosi campionessa inaugurale del mondiale femminile. Onore a María Herrera, virtualmente iridata a due curve dalla fine.

Gara 1 | Ultimo giro caotico, Herrera vince e spera

Ci si aspettavano scintille in Gara 1 del WorldWCR e così è stato. La prima manche è stata piuttosto lineare fino al decisivo ultimo giro. Sara Sánchez ha mantenuto la testa nonostante una partenza assolutamente deficitaria dalla pole position che ha costretto la #64 a recuperare prima di rimettersi al comando del gruppo. Sembrava quasi fatta per la spagnola, che ha festeggiato il primo successo mondiale proprio in Gara 2 a Estoril. Purtroppo, Sánchez è arrivata troppo lunga in curva 6, la “Daniel Pedrosa”, perdendo così l’anteriore della sua Yamaha R7 e dicendo ufficialmente addio al sogno mondiale.

Ad approfittare dell’errore è María Herrera: la pilota di Forward è rimasta in 2ª posizione per tutta la contesa, facendo così presagire un attacco all’ultimo giro di gara. Non ce n’è stato bisogno, dato che Sánchez si è auto-eliminata e ha così consegnato la 6ª vittoria stagionale nelle mani di Herrera. La spagnola porta così la lotta iridata all’ultima manche, ma paga 13 punti nei confronti di Ana Carrasco. La leader di campionato ha commesso un errore nelle ultime curve, cedendo così il 2° posto a Beatriz Neila Santos salvo poi riprenderselo sulla linea del traguardo per soli 21 millesimi. Quattro punti fondamentali per la pilota di Evan Bros, che arriva così all’ultima manche in doppia cifra di vantaggio. Roberta Ponziani si conferma ancora non al livello delle spagnole, chiudendo al 4° posto davanti a Pakita Ruíz e la wild-card Chloe Jones, che arriva al 6° posto e fa già vedere del potenziale interessante in ottica 2025. Tayla Relph e Jessica Howden tornano a vedere la bandiera a scacchi mentre Mallory Dobbs e Isis Carreño sono rispettivamente 9ª e 10ª.

WorldWCR | Jerez: i risultati di Gara 1

Credits: WorldSBK

Gara 2 | I sogni di Herrera si infrangono all’ultima curva, Sánchez vince

Con 13 punti da recuperare María Herrera aveva un solo obiettivo: vincere Gara 2 a Jerez de la Frontera. A larghi tratti la #6 sembrava poter addirittura vincere il campionato, dato che Ana Carrasco non ha di certo avuto la miglior performance stagionale: la pilota di Evan Bros si trovava al 5° posto fino alla “Jorge Lorenzo”, l’ultima curva. È proprio alla curva intitolata al maiorchino che si è deciso il campionato: Sara Sánchez ha attaccato Herrera per la prima posizione. Un attacco corretto, ma che ha portato la #64 ad avere una velocità ridotta a metà curva. Herrera, la quale voleva incrociare la traiettoria per avere un’uscita migliore e vincere in volata, si è invece fermata sulla ruota posteriore della Yamaha R7 della rivale. Il contatto ha portato alla caduta di Herrera, visibilmente stizzita con la collega. Sánchez ha così conquistato la 2ª vittoria stagionale dopo il primo successo arrivato a Estoril.

In seconda posizione conclude Beatriz Neila Santos davanti a Ana Carrasco. L’ex Moto3 ha superato all’ultima curva una superlativa Roberta Ponziani, 4ª sul traguardo ma con molta più consapevolezza rispetto al suo potenziale. Carrasco ha chiuso la stagione con un podio che le vale il titolo, ottenuto sei anni dopo quello nel WorldSSP300 con 29 punti di vantaggio su Herrera. L’italiana si è anche ritrovata in testa alla manche per la prima volta nel WorldWCR e si sarebbe ampiamente meritata il secondo podio stagionale dopo quello di Cremona. Quinta posizione per Pakita Ruíz, brava a stare per tutta la gara con il gruppo delle più veloci. Chloe Jones chiude il weekend di debutto a livello mondiale con un 6° posto: l’inglese ha dovuto scontare due Long Lap Penalty per falsa partenza.

WorldWCR | Jerez: i risultati di Gara 2

Credits: WorldSBK

Valentino Aggio

Leggi anche: WorldWCR | Estoril: Carrasco e Sánchez festeggiano, si decide tutto a Jerez