Moto2 | GP Thailandia, Gara: Canet vince ma è Ogura il campione del mondo

Sull'asfalto del circuito di Buriram è il turno della Moto2, con Arón Canet che si prende la vittoria, chiudendo in prima posizione davanti a Ai Ogura al secondo posto e ufficialmente campione del mondo. Terzo Marcus Ramirez, in una gara ridotta di alcuni giri a causa della pioggia

Canet si prende la vittoria ma è Ogura a vincere il titolo

Con un ottimo slancio alla partenza è Arón Canet che riesce a portare a casa la vittoria, dominando in una gara che fin dai primi momenti è stata particolarmente caotica, con l'incidente al primo giro tra Tony Arbolino e Fermín Aldeguer.

A conquistare il bottino più grande è però Ai Ogura, che partito dalla pole position e grazie alla sua seconda posizione al traguardo chiude i giochi per il titolo, diventando ufficialmente Campione del Mondo nella classe Moto2, primo giapponese a farlo da Hiroshi Aoyama nel 2009. Il pilota MT Helmets ha concluso una gara partita con difficoltà, viste le posizioni perse in partenza, e che ha visto il pilota giapponese riportarsi vicino alla testa della corsa, chiudendo sul podio.

Terzo gradino del podio per Marcus Ramirez, che porta a casa la terza posizione dopo una battaglia serrata con la il vincitore della corsa e che rilega ai piedi del podio l'eroe di casa Somkiat Chantra, che chiude in quarta posizione di fronte ai suoi fan.

Grande rimonta di Guevara, buono Dixon

Quinto posto guadagnato per Diogo Moreira, che non è riuscito a tenere la posizione sul podio in cui si era trovato a inizio gara, ma che chiude davanti a un ottimo Izan Guevara, che ha recuperato 13 posizioni rispetto alla sua partenza dalla 19esima cartella.

Settimo posto per il suo compagno di squadra Jake Dixon, che riesce ad arginare gli attacchi costanti di Albert Arenas e Manuel Gonzalez, che chiudono all'ottavo e nono posto.

Con un po' più di distacco si piazza Deniz Öncü in decima posizione, che taglia il traguardo davanti ad Alonso López in undicesima e Sergio García in 12esima, che oggi vede ufficialmente svanire le sue possibilità del titolo e che sancisce ancora la fatica che il pilota spagnolo sta facendo per tornare nelle posizioni di testa.

Tredicesima e quattordicesima piazza per i compagni di squadra Jeremy Alcoba e Ayumu Sasaki, che si portano alle spalle Filip Salač in 15esima posizione e Jorge Navarro - sostituto di Joe Roberts per questa gara - in 16esima.

Moto2 | GP Thailandia: i risultati della Gara

Valentina Bossi