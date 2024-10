Moto2 | GP Thailandia, Qualifiche: Ai Ogura prenota il titolo con la pole

Nel turno di Qualifiche in Thailandia per la Moto2 è Ai Ogura a prendersi la pole position, chiudendo in prima posizione davanti a Arón Canet al secondo posto e Diogo Moreira a chiudere la prima fila.

Ogura vola a Buriram, inseguono Canet e Moreira

A concludere la giornata di Sabato al meglio possibile ci pensa Ai Ogura, che con un tempo di 1:34.728 porta a casa la pole position e la prima casella sulla griglia di partenza della Domenica. Ad affiancarlo alla partenza si trova Arón Canet, che ha portato a casa una seconda posizione, finendo davanti a Diogo Moreira, in terza piazza e a chiusura della prima fila dello schieramento.

Quarto posto per Tony Arbolino, che conclude un ottimo turno di Qualifica nonostante l'infortunio ma che non potrà godere di questa posizione, dato che gli è stata affidata una penalità di tre posizioni in griglia.

Quinta posizione per Marcus Ramirez, che chiude con una buona posizione un sabato decisamente positivo. Alle spalle dello spagnolo si piazza un buon Filip Salač, che riesce a portarsi in sesta posizione, seguito da Albert Arenas in settima. A chiudere la terza fila sono Fermín Aldeguer e Sergio García, grazie ad un distacco rispettivo di +234 e +284, che consentono un'ottava e una nona posizione.

Top10 per González, più fatica per Dixon e Chantra

Turno di Qualifica non senza fatiche per Manuel González, che alla fine della sessione riesce a centrare solamente la decima posizione, escludendo così dalla Top10 Jake Dixon, che si piazza appena fuori in undicesima casella.

Rilegati alla seconda parte della classifica sono Ayumu Sasaki e Somkiat Chantra, che chiudono la sessione in dodicesima e tredicesima posizione dopo essere passati dal Q1. Li segue Alonso López in quattordicesima e Deniz Öncü in quindicesima piazza. Rimasti esclusi dal Q2 invece Izan Guevara, costretto alla 19esima posizione e Senna Agius, reduce da un podio meno di una settimana fa, che partirà in 21esima.

Moto2 | GP Thailandia: i risultati delle Qualifiche

Credits: MotoGP

Valentina Bossi