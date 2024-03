WorldSSP | Catalunya, Gara 2: Stefano Manzi vince dopo la bandiera rossa

Si è concluso il secondo round del campionato di WorldSSP sul circuito di Barcellona-Catalunya, con una Gara 2 caratterizzata dalla vittoria di Stefano Manzi su Yamaha, ottenuta a seguito di un'interruzione per bandiera rossa a 12 giri dalla fine. Dietro all'italiano sono arrivati Marcel Schrötter al secondo posto e Lucas Mahias al terzo posto, con Yari Montella ai piedi del podio.

Un inizio gara di slancio per il gruppo di testa

Una volta sventolata la bandiera verde si è subito delineato un gruppo di testa composto da Huertas, Montella, Mahias e Öncü, all'interno del quale è sempre rimasta accesa la bagarre, soprattutto nelle prime fasi della gara.

Grazie a un contatto avvenuto durante la lotta serrata tra Can Öncü e Montella, che costringe il pilota italiano ad arrivare lungo in curva 1, è il pilota numero #61 a prendere la leadership della corsa, superando sia Huertas che Mahias. Più sfortunato invece Montella, rilegato al sesto posto e da subito in lotta con Stefano Manzi.

A partire dal terzo giro si avvicina alla testa della corsa anche Marcel Schrötter, che si accoda alla lotta per le prime posizioni tra lo spagnolo Huertas, il francese Mahias e il turco Öncü. Si delinea in questo modo una lotta per il primo posto tra il pilota Ducati #99 e il pilota Yamaha con il numero #94, mentre a pochi decimi di distanza la terza posizione è contesa dal terzetto Schroetter-Oncu-Montella.

Credits: WorldSBK.com

Gara interrotta dalla bandiera rossa e caduta di Huertas

A dodici giri dalla fine la gara viene interrotta a un terzo della sua durata da una bandiera rossa, sventolata a seguito della caduta del pilota polacco Piotr Biesiekirski in Curva 1, scortato successivamente fuori dalla pista sulla barella.

La gara riprende dopo alcuni minuti di accertamenti sulle condizioni della pista, ma riparte a distanza ridotta, con 6 giri invece che i 12 rimanenti. In questa specie di “gara sprint” sono Montella, Huertas, Manzi e Mahias a guadagnare fin dai primi istanti la testa della corsa, con Schroetter in coda.

La bagarre che era stata interrotta nella prima parte di gara riprende da dove era stata abbandonata, con diversi sorpassi nel gruppo di testa e anche un'accesa lotta per la sesta e la settima posizione.

Il turning point per la classifica finale avviene a due giri dalla fine, con l'errore e la caduta di Huertas, che nonostante gli ottimi risultati ottenuti in Gara 1, chiude questa gara con 0 punti aggiuntivi in campionato.

Vittoria in volata per Stefano Manzi

Dopo una prima parte di gara condotta alle spalle del gruppo di testa, nel momento in cui è stato dato il via alla seconda gara accorciata è stata la sua occasione per usufruire di tutto lo slancio rimasto nelle sue gomme.

Nel momento in cui l'italiano ha guadagnato la seconda posizione e dopo la caduta di Huertas, è stato fondamentale il sorpasso condotto ai danni della F3 800 RR di Marcel Schrötter, che arriva al traguardo solamente 86 millesimi in ritardo rispetto a Manzi.

Prima vittoria stagionale in Supersport per il pilota Yamaha, reduce da un primo round in Australia non completamente positivo, caratterizzato da un secondo piazzamento in Gara 1, ma da un ritiro in Gara 2.

In uscita da questo weekend il campionato WorldSSP vede Yari Montella ancora leader con 76 punti, seguito da Marcel Schrötter con 72 punti e Stefano Manzi che sale al terzo posto, con 65 punti. Crollato al quinto posto Adrian Huertas, con 41 punti.

WorldSSP | Catalunya: i risultati di Gara 2