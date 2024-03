WorldSSP | Catalunya, Gara 1: primo assolo di Adrián Huertas

Il WorldSSP torna in terra europea, in Catalunya, teatro della prima vittoria di categoria per Adrián Huertas. Il pilota Ducati Aruba ha ottenuto uno splendido successo, che avrà l'opportunità di bissare domani, prima rispondendo agli attacchi di Can Öncü e poi contenendo la rimonta di Stefano Manzi, che sul finale lo aveva ripreso ma non è mai riuscito ad attaccarlo.

Una gara da veterano per Adrián Huertas

Adrián Huertas è stato scelto da Ducati come sostituito del campione in carica Nicolò Bulega non a caso. Il titolo mondiale in Supersport 300 nel 2021 con Kawasaki lo ha consacrato come tra i talenti più interessanti del panorama delle derivate. Quest'anno è iniziato splendidamente in Australia con una pole position, che non ha potuto sfruttare in Gara 1 per un problema tecnico. Si è però rifatto con un ottimo terzo posto in Gara 2, arrivando a Barcellona con i migliori auspici. Anche nel circuito spagnolo, il #99 ha ottenuto la pole, riuscendo a concretizzare in gara con una grande vittoria, la sua prima nella categoria. Nonostante la relativa poca esperienza nella categoria rispetto ad avversari dal palmarès ben più blasonato, il giovanissimo spagnolo è stato protagonista di una gara da vero e proprio veterano della categoria. Dopo la bella Superpole di ieri, Huertas ha mantenuto la leadership in partenza per poi resistere alla pressione sempre più insistente dei rivali.

Buone le gare di Manzi e Schrötter, Montella giù dal podio

Sul podio salgono Stefano Manzi e Marcel Schrötter, entrambi autori di una buona gara. Il pilota italiano si rifà dopo un weekend australiano non di certo all'altezza del suo ruolo da favorito, concluso con una caduta in Gara 2. Manzi ha gestito la gara, andando in progressione nelle ultime fasi ma non riuscendo ad avvicinare lo spagnolo di Ducati. Schrötter si conferma come uno dei piloti più costanti della categoria con l'ennesimo podio. Quarto il leader del campionato Yari Montella, che mantiene la testa della classifica dopo la bagarre che lo ha visto protagonista a centro gruppo. Seguono Valentin Debise e Federico Caricasulo, poi Jorge Navarro che si è salvato da una caduta dopo un contatto con Montella. Ottavo Can Öncü, calato molto da metà gara in poi e che non è quindi riuscito a confermare le buone sensazioni della Superpole di ieri pomeriggio. Completano la top 10 Niccolò Antonelli e Bahattin Sofuoğlu. Da segnalare il quindicesimo posto per la wildcard Lorenzo Dalla Porta. Tra i ritiri Lucas Mahias, che si stava giocando le posizioni del podio e gli italiani Federico Fuligni e Raffaele De Rosa, che non riesce a concludere la prima gara di QJMotor.

La classifica generale vede Yari Montella davanti con 63 punti, seguito da Marcel Schrötter a -11, Adrián Huertas a -21 e Stefano Manzi a -22. Appuntamento a domani alle ore 15:15 per Gara 2, che concluderà il weekend delle derivate.

WorldSSP | Catalunya: i risultati di Gara 1

Francesco Sauta